Розкішний гол Маліновського приніс "Дженоа" перемогу в Серії А: відео справжнього шедевру

Неділя 25 січня 2026 19:48
UA EN RU
Розкішний гол Маліновського приніс "Дженоа" перемогу в Серії А: відео справжнього шедевру Руслан Маліновський (фото: x.com/GenoaCFC)
Автор: Андрій Костенко

"Дженоа" з голом Руслана Маліновського здобула надважливу вольову перемогу над "Болоньєю" у матчі 22-го туру Серії А. Поєдинок мав ключове значення для команди українця, яка лише в попередньому турі залишила зону вильоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Невдалий старт генуезців

Перший тайм склався для команди з Генуї, яка приймала суперників на власному полі, непросто. Чинний володар Кубка Італії вийшов уперед завдяки точному удару Фергюсона.

На початку другої половини зустрічі "Болонья" подвоїла перевагу – м'яч у власні ворота зрізав гравець "Дженоа" Отоа. Ситуація, втім, швидко змінилася, коли гості залишилися в меншості після вилучення польського воротаря Скорупського.

Вихід Маліновського і початок камбеку

За рахунку 0:2 наставник "Дженоа" випустив на поле Маліновського, який перервав серію з восьми матчів у стартовому складі та з'явився на полі на 55-й хвилині.

Вже за сім хвилин українець розпочав камбек команди – потужним ударом зі штрафного відправив м'яч у "дев'ятку". Цей гол став для Маліновського першим за півтора місяця та третім у поточному сезоні Серії А.

Далі, на 78-й хвилині нападник "Дженоа" Екубан зрівняв рахунок. Наприкінці матчу Маліновський мав шанс оформити дубль, однак його удар парирував голкіпер "Болоньї".

Переможну крапку поставив Жуніор Мессіас, який забив вирішальний м'яч на 90+1-й хвилині – 3:2 на користь "Дженоа".

Турнірне становище "Дженоа"

Після перемоги команда українця піднялася на 13-те місце в турнірній таблиці Серії А, маючи 23 очки.

Наступний матч у чемпіонаті Італії генуезці проведуть проти "Лаціо". Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 30 січня.

Раніше ми повідомили, що збірна України отримає неочікуване підсилення перед битвою за ЧС-2026 зі Швецією.

Також дізнайтеся, скільки часу буде поза грою Артем Довбик після операції.

