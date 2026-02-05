Кінець ери Гвардіоли? Тренер "Сіті" вирішить долю клубу вже цього літа

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола може покинути англійський клуб уже цього літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Тренер на роздоріжжі

За інформацією британського видання, у таборі "містян" зберігається значна невизначеність щодо майбутнього іспанського фахівця, а остаточне рішення планують ухвалити ближче до завершення сезону.

Водночас, навіть якщо Гвардіола вирішить залишитися, він, імовірно, не продовжуватиме чинний контракт, який розрахований до 2027 року.

Наразі "Манчестер Сіті" посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи 47 очок після 24 матчів.

Крім того, команда продовжує боротьбу на всіх фронтах: вийшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, фіналу Кубка англійської ліги та 1/16 фіналу Кубка Англії.

Гвардіола у МС: що відомо

Зазначимо, що 55-річний Гвардіола очолює "Сіті" з 2016 року і за цей час перетворив клуб на одну з найсильніших команд світу.

Під його керівництвом "Манчестер Сіті" шість разів ставав чемпіоном Англії, двічі вигравав Кубок країни, чотири рази – Кубок ліги та тричі – Суперкубок Англії.

Піковим став 2023 рік: тоді "містяни" виграли Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

Обговорюють потенційних наступників

Невизначеність навколо майбутнього Гвардіоли вже викликає запитання у експертів і вболівальників. Багато хто вважає, що можливий відхід тренера може стати переломним моментом в історії клубу, зважаючи на його вплив на стиль гри, склад команди та трансферну політику.

Водночас у футбольному середовищі вже активно обговорюють потенційних наступників, серед яких фігурують імена відомих європейських спеціалістів.

Позиція клубу

Сам клуб офіційних коментарів поки не надавав, однак джерела стверджують, що переговори з Гвардіолою ведуться на найвищому рівні.

Так чи інакше, літнє рішення наставника визначить, чи продовжиться ера домінування "Сіті" під керівництвом одного з найуспішніших тренерів сучасності, чи клубу доведеться шукати нового лідера, здатного зберегти статус європейського гранда.