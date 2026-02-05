RU

Чудо-гол Малиновского признали лучшим в Серии А: видео шедевра

Руслан Малиновский (фото: instagram.com/malinovskyi_18)
Автор: Андрей Костенко

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский получил индивидуальное признание в Италии. Его мяч в ворота "Болоньи" официально признали лучшим голом Серии А по итогам января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х итальянской лиги.

Невероятный выстрел со штрафного

32-летний хавбек отличился в матче 23-го тура чемпионата Италии против "Болоньи". Малиновский вышел на поле после перерыва при счете 0:2, а уже на 62-й минуте начал камбэк своей команды.

Украинец эффектно исполнил стандарт и пушечным ударом с дальней дистанции прошил вратаря соперников. Мяч стал переломным в игре и добавил "грифонам" уверенности.

Именно этот гол Серия А признала лучшим в январе.

Гол, запустивший камбэк

После точного выстрела Малиновского "Дженоа" перехватила инициативу и совершила впечатляющий рывок. Генуэзцы сумели отыграться с 0:2 и вырвали победу со счетом 3:2.

Таким образом, мяч украинца стал не только красивым, но и ключевым с турнирной точки зрения.

Стабильная роль лидера

В январе Малиновский был одним из самых полезных игроков команды. За месяц он записал на свой счет 2 гола и 2 ассиста в шести матчах.

Всего в текущем сезоне украинец провел 22 поединка во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Сейчас "Дженоа" занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А. Свой следующий матч генуэзцы проведут 7 февраля на домашнем стадионе против "Наполи".

