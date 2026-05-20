"Динамо" здолало "Чернігів" у фіналі Кубка України та врятувало провальний сезон (відео)

Кубок України. Фінал

"Чернігів" (1 ліга) – "Динамо" (Київ, УПЛ) – 1:3

Голи: Романченко, 34 – Буяльський, 26, 53, Ярмоленко, 71

Перший тайм: тиск "Динамо" та диво від "Чернігова"

Тактика команд на фінал ні для кого не була секретом. "Чернігів", який пробився у вирішальний матч через три серії пенальті, прагнув за будь-яку ціну дотягнути до лотереї й цього разу. "Динамо" ж було націлене на швидке вирішення питання, щоб не доводити протистояння до зайвих нервів та неприємних сюрпризів.

Початок матчу довелося відкласти на 15 хвилин через повітряну тривогу у Львові. А коли суперники вийшли на поле, попередні прогнози щодо розвитку гри одразу стали реальністю.

З перших хвилин підопічні Ігоря Костюка забрали м'яч під свій контроль і влаштували справжнє бомбардування воріт "Чернігова". На 17-й хвилині кіпер "тигрів" Татаренко ногами відбив небезпечний удар Шоли, за дві хвилини Волошин запустив м'яч над поперечиною з убивчої позиції, а згодом потужний постріл Бражка прийняла на себе поперечина.

Логічний тиск киян втілився у забитий м'яч на 26-й хвилині. Шола прострілив з лівого флангу, Пономаренко спробував пробити, а після рикошету м'яч відскочив до Буяльського, який холоднокровно розстріляв сітку воріт – 1:0 на користь "Динамо".

Проте футболісти "Чернігова" не збентежилися. Статистика ударів до перерви виглядала шокуюче: 2 (1 – площину воріт) проти 16 (7) на користь "Динамо", але представники Першої ліги витиснули абсолютний максимум зі свого першого ж моменту.

На 34-й хвилині Шалфєєв ідеально навісив зі стандарту з лівого флангу, а захисник Романченко головою підрізав м'яч точно в дальній кут ворот Нещерета – 1:1. Після короткої перевірки ВАР арбітр Олександр Шандор підтвердив легітимність голу.

Перед самим свистком на перерву на полі спалахнула справжня жара. Спочатку воротар чернігівців Татаренко здійснив сейв після удару Шапаренка в дотик. За хвилину автор гола Романченко вже самовіддано заблокував удар Буяльського, який летів у кут.

А на 45+2-й хвилині "Чернігів" взагалі міг шокувати країну: Безбородька вивели на побачення з Нещеретом, але форвард зовсім трохи не влучив у дальній кут.

Команди пішли на перерву зі збереженням інтриги – 1:1.

Другий тайм: дубль капітана киян та стримана радість Ярмоленка

Не встигла відновитися гра в другому таймі, як "Динамо" знову вийшло у перед. І знову завдяки точному удару Буяльського.

Втім у цій атаці чудово зіграла низка гравців атакувальної ланки столичного клубу. Караваєв вирізав передачу з правого флангу до карного майданчика, Шапаренко ефектно п'ятою продовжив рух м'яча на Пономаренка, а той ідеально викотив під удар Буяльському – капітан киян більярдним пострілом низом поцілив у ближній кут – 2:1.

Одразу після голу Костюк провів ротацію в лінії атаки "Динамо". Поле залишили Шола, Шапаранко та Пономаренко. Замість них у гру увійшли Піхальонок, Герреро та Ярмоленко.

І заміна швидко спрацювала. Саме Герреро та Ярмоленко розіграли ідеальну стіночку біла воріт суперників та удвох залишили статистами всю оборону "тигрів". Ярмоленко точним ударом відправив третій м'яч у ворота Татаренка. Уродженець Чернігова, він стриманно відсвяткував взяття воріт - 3:1.

Далі кияни мали декілька шансів забити ще, проте свої шанси не реалізували. Втім і наявної переваги вистачило для тріумфу. "Динамо" - володар Кубка України-2025/26!

14-й трофей та перепустка в Європу

Столичний клуб завоював Кубок України у 14-раз в історії та вперше з 2021 року. Ця перемога гарантувала успіх команді, яка найймовірніше залишиться без медалей у чемпіонаті України, участь у єврокубках в наступному сезоні.

"Динамо" візьме участь у Лізі Європи, де стартує з першого раунду кваліфікації.