"Динамо" безвольно програло кіпрській "Омонії" у Лізі конференцій: голи і огляд

Хід матчу: реалізація "Омонії" та проблеми "Динамо"

Перший тайм проходив у боротьбі за ініціативу, проте кіпріоти були більш гострими у завершальній стадії.

На 32-й хвилині "Динамо" пропустило необов'язковий гол: захисник Денис Попов сфолив у власному штрафному майданчику, що призвело до призначення пенальті. Вирок чітко реалізував Нелсон Семеду, відкривши рахунок у матчі - 1:0.

Незважаючи на спроби киян зрівняти рахунок, серед яких варто відзначити небезпечний удар Назар Волошина перед перервою, на відпочинок команди пішли за мінімальної переваги "Омонії".

Другий тайм: другий гол та безідейна атака

На початку другої половини зустрічі головний тренер "Динамо" провів заміну, випустивши Владислава Дубінчака замість Попова. Однак це не допомогло стабілізувати гру.

На 59-й хвилині "Омонія" подвоїла свою перевагу. Після блискучої комбінації Ангелоса Неофіту з другої спроби головою переправив м'яч у сітку воріт Руслан Нещерета, зробивши рахунок 2:0.

Тренерський штаб "Динамо" відреагував низкою замін: на поле вийшли Віталій Буяльський, Едуардо Герреро, а пізніше - Олександр Яцик та Матвій Пономаренко.

Найгостріший момент кияни створили на 66-й хвилині, коли Герреро після навісу з кутового завдав удару, але воротар Френсіс Узохо врятував свою команду.

Наприкінці матчу "Динамо" контролювало м'яч, але його просування було млявим, і створити реальну загрозу воротам суперника українська команда не змогла, фінальний свисток зафіксував перемогу "Омонії" з рахунком 2:0.