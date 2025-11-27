"Динамо" безвольно програло кіпрській "Омонії" у Лізі конференцій: голи і огляд

Київське "Динамо" не змогло набрати очки у виїзному матчі Ліги конференцій, поступившись кіпрській "Омонії" з рахунком 0:2.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Перший тайм проходив у боротьбі за ініціативу, проте кіпріоти були більш гострими у завершальній стадії.
На 32-й хвилині "Динамо" пропустило необов'язковий гол: захисник Денис Попов сфолив у власному штрафному майданчику, що призвело до призначення пенальті. Вирок чітко реалізував Нелсон Семеду, відкривши рахунок у матчі - 1:0.
Незважаючи на спроби киян зрівняти рахунок, серед яких варто відзначити небезпечний удар Назар Волошина перед перервою, на відпочинок команди пішли за мінімальної переваги "Омонії".
На початку другої половини зустрічі головний тренер "Динамо" провів заміну, випустивши Владислава Дубінчака замість Попова. Однак це не допомогло стабілізувати гру.
На 59-й хвилині "Омонія" подвоїла свою перевагу. Після блискучої комбінації Ангелоса Неофіту з другої спроби головою переправив м'яч у сітку воріт Руслан Нещерета, зробивши рахунок 2:0.
Тренерський штаб "Динамо" відреагував низкою замін: на поле вийшли Віталій Буяльський, Едуардо Герреро, а пізніше - Олександр Яцик та Матвій Пономаренко.
Найгостріший момент кияни створили на 66-й хвилині, коли Герреро після навісу з кутового завдав удару, але воротар Френсіс Узохо врятував свою команду.
Наприкінці матчу "Динамо" контролювало м'яч, але його просування було млявим, і створити реальну загрозу воротам суперника українська команда не змогла, фінальний свисток зафіксував перемогу "Омонії" з рахунком 2:0.
Зазначимо, що це третя поразка чемпіона України в основному раунді турніру. Загалом кияни програли чотири з останніх п’яти матчів у всіх змаганнях.
Після чотирьох турів "Динамо" має три очки (завдяки перемозі над боснійським клубом "Зріньскі") та посідає проміжне 27-ме місце в таблиці ЛК.
Наступний єврокубковий поєдинок підопічні Шовковського проведуть 11 грудня - українців чекає виїзна гра проти італійської "Фіорентини".
Раніше ми розповіли про головні події в драматичному турі Ліги чемпіонів.
Також читайте, що сказав Гаррі Кейн про свій перехід у "Барселону".