"Динамо" безвольно проиграло кипрской "Омонии" в Лиге конференций: голы и обзор

Ход матча: реализация "Омонии" и проблемы "Динамо"

Первый тайм проходил в борьбе за инициативу, однако киприоты были более острыми в завершающей стадии.

На 32-й минуте "Динамо" пропустило необязательный гол: защитник Денис Попов сфолил в собственной штрафной площадке, что привело к назначению пенальти. Приговор четко реализовал Нелсон Семеду, открыв счет в матче - 1:0.

Несмотря на попытки киевлян сравнять счет, среди которых стоит отметить опасный удар Назар Волошина перед перерывом, на отдых команды ушли при минимальном преимуществе "Омонии".

Второй тайм: второй гол и безыдейная атака

В начале второй половины встречи главный тренер "Динамо" провел замену, выпустив Владислава Дубинчака вместо Попова. Однако это не помогло стабилизировать игру.

На 59-й минуте "Омония" удвоила свое преимущество. После блестящей комбинации Ангелоса Неофиту со второй попытки головой переправил мяч в сетку ворот Руслан Нещерета, сделав счет 2:0.

Тренерский штаб "Динамо" отреагировал рядом замен: на поле вышли Виталий Буяльский, Эдуардо Герреро, а позже - Александр Яцык и Матвей Пономаренко.

Самый острый момент киевляне создали на 66-й минуте, когда Герреро после навеса с углового нанес удар, но вратарь Фрэнсис Узохо спас свою команду.

В концовке матча "Динамо" контролировало мяч, но его продвижение было вялым, и создать реальную угрозу воротам соперника украинская команда не смогла, финальный свисток зафиксировал победу "Омонии" со счетом 2:0.