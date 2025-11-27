"Динамо" безвольно проиграло кипрской "Омонии" в Лиге конференций: голы и обзор

Киевское "Динамо" не смогло набрать очки в выездном матче Лиги конференций, уступив кипрской "Омонии" со счетом 0:2.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Первый тайм проходил в борьбе за инициативу, однако киприоты были более острыми в завершающей стадии.
На 32-й минуте "Динамо" пропустило необязательный гол: защитник Денис Попов сфолил в собственной штрафной площадке, что привело к назначению пенальти. Приговор четко реализовал Нелсон Семеду, открыв счет в матче - 1:0.
Несмотря на попытки киевлян сравнять счет, среди которых стоит отметить опасный удар Назар Волошина перед перерывом, на отдых команды ушли при минимальном преимуществе "Омонии".
В начале второй половины встречи главный тренер "Динамо" провел замену, выпустив Владислава Дубинчака вместо Попова. Однако это не помогло стабилизировать игру.
На 59-й минуте "Омония" удвоила свое преимущество. После блестящей комбинации Ангелоса Неофиту со второй попытки головой переправил мяч в сетку ворот Руслан Нещерета, сделав счет 2:0.
Тренерский штаб "Динамо" отреагировал рядом замен: на поле вышли Виталий Буяльский, Эдуардо Герреро, а позже - Александр Яцык и Матвей Пономаренко.
Самый острый момент киевляне создали на 66-й минуте, когда Герреро после навеса с углового нанес удар, но вратарь Фрэнсис Узохо спас свою команду.
В концовке матча "Динамо" контролировало мяч, но его продвижение было вялым, и создать реальную угрозу воротам соперника украинская команда не смогла, финальный свисток зафиксировал победу "Омонии" со счетом 2:0.
Отметим, что это третье поражение чемпиона Украины в основном раунде турнира. В целом киевляне проиграли четыре из последних пяти матчей во всех соревнованиях.
После четырех туров "Динамо" имеет три очка (благодаря победе над боснийским клубом "Зриньски") и занимает промежуточное 27-е место в таблице ЛК.
Следующий еврокубковый поединок подопечные Шовковского проведут 11 декабря - украинцев ждет выездная игра против итальянской "Фиорентины".
