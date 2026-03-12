"Динамо" заявило легіонера в УПЛ: відео дій новачка на полі та деталі трансферу

Київське "Динамо" офіційно внесло до своєї заявки на сезон 18-річного малійського легіонера Усмана Саване.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Хоча на офіційному сайті ліги Саване вказаний як півзахисник, за даними провідних аналітичних порталів, віі може зіграти також на вістрі атаки.
Новачок приєднався до "Динамо" у статусі вільного агента. Його попереднім клубом був малійський "Бамако", а в послужному списку значиться виступ за збірну Малі U-17.
Фахівці відзначають його швидкість, техніку дриблінгу та гру один в один. У Малі він вважається одним із найперспективніших гравців свого покоління.
Футболіст перебував у системі "Динамо" з жовтня минулого року. Тренерський штаб мав достатньо часу, щоб оцінити його потенціал під час тренувального процесу та двосторонніх ігор.
Паралельно з підсиленням "Динамо" розвантажує склад. Сенегальський вінгер Самба Діалло, який так і не зміг закріпитися в основі після повернення з ізраїльського "Хапоеля" (Єрусалим), решту сезону виступатиме за львівський "Рух". Орендна угода 23-річного гравця розрахована до літа 2026 року.
Також у Львові гратиме ще один динамівець – 24-річний хавбек Валентин Рубчинський перейшов до "Карпат". Оренда передбачає право викупу футболіста після завершення сезону.
"Динамо" посідає четверту сходинку в турнірній таблиці УПЛ, маючи 35 очок після 19-ти турів. Відставання від лідируючого "Шахтаря" становить дев'ять пунктів.
Вже завтра, 13 березня, підопічні Ігоря Костюка зіграють у київському дербі проти "Оболоні". Матч пройде на арені "Динамо" імені Валерія Лобановського та розпочнеться о 18:00.
Раніше ми повідомили, що екс-футболіст збірної України, який грав із Мессі, офіційно завершив кар'єру.