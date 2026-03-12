"Динамо" заявило легионера в УПЛ: видео действий новичка на поле и детали трансфера

Универсал из Бамако

Хотя на официальном сайте лиги Саване указан как полузащитник, по данным ведущих аналитических порталов, он может сыграть также на острие атаки.

Новичок присоединился к "Динамо" в статусе свободного агента. Его предыдущим клубом был малийский "Бамако", а в послужном списке значится выступление за сборную Мали U-17.

Специалисты отмечают его скорость, технику дриблинга и игру один в один. В Мали он считается одним из самых перспективных игроков своего поколения.

Футболист находился в системе "Динамо" с октября прошлого года. Тренерский штаб имел достаточно времени, чтобы оценить его потенциал во время тренировочного процесса и двусторонних игр.

Диалло и Рубчинский перебрались во Львов

Параллельно с усилением "Динамо" разгружает состав. Сенегальский вингер Самба Диалло, который так и не смог закрепиться в основе после возвращения из израильского "Хапоэля" (Иерусалим), остаток сезона будет выступать за львовский "Рух". Арендное соглашение 23-летнего игрока рассчитано до лета 2026 года.

Также во Львове будет играть еще один динамовец - 24-летний хавбек Валентин Рубчинский перешел в "Карпаты". Аренда предусматривает право выкупа футболиста после завершения сезона.

Турнирное положение "Динамо"

"Динамо" занимает четвертую строчку в турнирной таблице УПЛ, имея 35 очков после 19-ти туров. Отставание от лидирующего "Шахтера" составляет девять пунктов.

Уже завтра, 13 марта, подопечные Игоря Костюка сыграют в киевском дерби против "Оболони". Матч пройдет на арене "Динамо" имени Валерия Лобановского и начнется в 18:00.