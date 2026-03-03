ua en ru
"Динамо" уже в полуфинале Кубка: как "Ингулец" подарил победу гранду

Вторник 03 марта 2026 20:11
"Динамо" уже в полуфинале Кубка: как "Ингулец" подарил победу гранду ФК "Динамо" (фото: facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Екатерина Урсатий

Киевское "Динамо" стало первым участником 1/2 финала Кубка Украины сезона 2024/25. Подопечные Игоря Костюка на домашней арене одолели сопротивление перволигового "Ингульца", забив два мяча во втором тайме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "горняков".

Читайте также: "Шахтер" возглавил УПЛ после сенсационного 18-го тура

Доминирование без голов: итоги первой половины: итоги первой половины

Со стартовых минут киевляне завладели инициативой, держа оборону гостей из Петрово в постоянном напряжении.

Несмотря на тотальное преимущество во владении мячом и ряд созданных возможностей у ворот Жилкина, конвертировать игровую доминацию в забитые мячи до перерыва "бело-синим" не удалось.

"Ингулец" действовал компактно, сдерживая атаки фаворита на протяжении всех 45 минут.

Герреро и Пихаленок решают судьбу путевки

Ситуация изменилась сразу после возобновления игры. На 50-й минуте защита гостей допустила грубую ошибку, которой мгновенно воспользовался Эдуардо Герреро.

Нападающий подобрал мяч и точным ударом с отскоком от газона направил его в нижний левый угол.

Окончательная точка в матче была поставлена на 84-й минуте. Николай Михайленко выполнил точную передачу, которую в касание замкнул Александр Пихаленок, появившийся на поле после перерыва.

Уверенная победа 2:0 позволила "Динамо" во второй раз подряд выйти в полуфинальную стадию турнира.

Эта встреча стала восьмой в истории противостояний этих команд.

Статистика на стороне киевлян, ведь на их счету уже шесть побед, тогда как представители Кировоградщины имеют в своем активе лишь одну победу и одну ничью.

Календарь других матчей четвертьфинала

Борьба за оставшиеся путевки в следующий раунд продолжится в ближайшие дни:

  • Среда, 4 марта, 15:30: ЛНЗ - "Буковина"
  • Четверг, 5 марта, 13:00: "Металлист 1925" - "Локомотив"
  • Вторник, 17 марта, 12:00: "Чернигов" - "Феникс-Мариуполь"

Ранее мы рассказали о неожиданном возвращении в УПЛ легенды "Шахтера" Тараса Степаненко.

Динамо Кубок Украины Футбол
