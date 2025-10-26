"Динамо" вивело "Шахтар" у лідери: підсумки 10 туру УПЛ
Три розгроми та дві зміни лідера протягом двох днів побачили уболівальники в 10-му турі української Прем'єр-ліги.
Про головні підсумки туру – розповідає РБК-Україна.
"Кривбас" – ЛНЗ – "Шахтар"
Саме у такому порядку змінювалися лідери УПЛ протягом трьох ігрових днів 10-го туру.
На старті чергової серії матчів пелотон очолював "Кривбас", який вирвався на вершину після 9-го туру. Але вже у суботу, 25 жовтня, у лідери вийшов черкаський ЛНЗ, який здобув перемогу над "Металістом 1925" (1:0).
У неділю, 26-го, донецький "Шахтар" здолав "Кудрівку" та повернув собі лідерство.
Випередити "гірників" міг "Кривбас", якби переміг у Києві "Динамо". Але тягар лідерства виявився для підопічних Патріка ван Леувена занадто тяжким і все завершилось важкою поразкою.
У очікуванні битв грандів
Отже після 10-ти турів бачимо на вершині звичну картину – суперечку за "золото" від "Шахтаря" та "Динамо".
Багато що в цьому протистоянні вирішиться вже в наступному турі, коли гранди зійдуться в очній битві 2 листопада у Львові.
Але перед цим вони зіграють ще й у Кубку України. Поєдинок відбудеться 29 жовтня на полі "Динамо".
Усі результати туру
"Олександрія" – "Епіцентр" – 0:1 (Сіфуентес, 33)
"Верес" – "Зоря" – 0:0
"Металіст 1925" – ЛНЗ – 0:1 (Проспер, 62)
"Карпати" – "Рух" – 0:0
"Оболонь" – "Полісся" – 0:4 (Андрієвський, 31, Велетень, 39, Чоботенко, 51, Гайдучик, 72)
"Полтава" – "Колос" – 2:2 (Одарюк, 5, Бужин, 70 – Оєвусі, 66, Теллес, 77, з пенальті)
"Шахтар" – "Кудрівка" – 4:0 (Еліас, 7, 51, Очеретько, 32, Глущенко, 87)
"Динамо" – "Кривбас" – 4:0 (Попов, 15, Караваєв, 25, Ярмоленко, 32, Герреро, 90+1)
Бомбардири:
Микола Гайдучик ("Полісся") – 5
Глейкер Мендоза ("Кривбас") – 5
Пилип Будківський ("Зоря") – 5
Обах Проспер (ЛНЗ) – 5
Наступний, 11-й тур УПЛ пройде з 31 жовтня до 3 листопада.
