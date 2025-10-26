"Динамо" вивело "Шахтар" у лідери: підсумки 10 туру УПЛ

Три розгроми та дві зміни лідера протягом двох днів побачили уболівальники в 10-му турі української Прем'єр-ліги.

"Кривбас" – ЛНЗ – "Шахтар"

Саме у такому порядку змінювалися лідери УПЛ протягом трьох ігрових днів 10-го туру.

На старті чергової серії матчів пелотон очолював "Кривбас", який вирвався на вершину після 9-го туру. Але вже у суботу, 25 жовтня, у лідери вийшов черкаський ЛНЗ, який здобув перемогу над "Металістом 1925" (1:0).

У неділю, 26-го, донецький "Шахтар" здолав "Кудрівку" та повернув собі лідерство.

Випередити "гірників" міг "Кривбас", якби переміг у Києві "Динамо". Але тягар лідерства виявився для підопічних Патріка ван Леувена занадто тяжким і все завершилось важкою поразкою.

У очікуванні битв грандів

Отже після 10-ти турів бачимо на вершині звичну картину – суперечку за "золото" від "Шахтаря" та "Динамо".

Багато що в цьому протистоянні вирішиться вже в наступному турі, коли гранди зійдуться в очній битві 2 листопада у Львові.

Але перед цим вони зіграють ще й у Кубку України. Поєдинок відбудеться 29 жовтня на полі "Динамо".

Усі результати туру

"Олександрія" – "Епіцентр" – 0:1 (Сіфуентес, 33)

"Верес" – "Зоря" – 0:0

"Металіст 1925" – ЛНЗ – 0:1 (Проспер, 62)

"Карпати" – "Рух" – 0:0

"Оболонь" – "Полісся" – 0:4 (Андрієвський, 31, Велетень, 39, Чоботенко, 51, Гайдучик, 72)

"Полтава" – "Колос" – 2:2 (Одарюк, 5, Бужин, 70 – Оєвусі, 66, Теллес, 77, з пенальті)

"Шахтар" – "Кудрівка" – 4:0 (Еліас, 7, 51, Очеретько, 32, Глущенко, 87)

"Динамо" – "Кривбас" – 4:0 (Попов, 15, Караваєв, 25, Ярмоленко, 32, Герреро, 90+1)

Бомбардири:

Микола Гайдучик ("Полісся") – 5

Глейкер Мендоза ("Кривбас") – 5

Пилип Будківський ("Зоря") – 5

Обах Проспер (ЛНЗ) – 5

Наступний, 11-й тур УПЛ пройде з 31 жовтня до 3 листопада.