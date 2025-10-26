ua en ru
"Динамо" вывело "Шахтер" в лидеры: итоги 10 тура УПЛ

Воскресенье 26 октября 2025 21:08
"Динамо" вывело "Шахтер" в лидеры: итоги 10 тура УПЛ Фото: "Шахтер" снова возглавил турнирную таблицу (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

Три разгрома и две смены лидера в течение двух дней увидели болельщики в 10-м туре украинской Премьер-лиги.

О главных итогах тура - рассказывает РБК-Украина.

"Кривбасс" - ЛНЗ - "Шахтер"

Именно в таком порядке менялись лидеры УПЛ в течение трех игровых дней 10-го тура.

На старте очередной серии матчей пелотон возглавлял "Кривбасс", который вырвался на вершину после 9-го тура. Но уже в субботу, 25 октября, в лидеры вышел черкасский ЛНЗ, который одержал победу над "Металлистом 1925" (1:0).

В воскресенье, 26-го, донецкий "Шахтер" одолел "Кудривку" и вернул себе лидерство.

Опередить "горняков" мог "Кривбасс", если бы победил в Киеве "Динамо". Но бремя лидерства оказалось для подопечных Патрика ван Леувена слишком тяжелым и все завершилось тяжелым поражением.

В ожидании битв грандов

Итак, после 10-ти туров видим на вершине привычную картину - спор за "золото" от "Шахтера" и "Динамо".

Многое в этом противостоянии решится уже в следующем туре, когда гранды сойдутся в очной битве 2 ноября во Львове.

Но перед этим они сыграют еще и в Кубке Украины. Поединок состоится 29 октября на поле "Динамо".

Все результаты тура

"Александрия" - "Эпицентр" - 0:1 (Сифуэнтес, 33)

"Верес" - "Заря" - 0:0

"Металлист 1925" - ЛНЗ - 0:1 (Проспер, 62)

"Карпаты" - "Рух" - 0:0

"Оболонь" - "Полесье" - 0:4 (Андриевский, 31, Велетень, 39, Чоботенко, 51, Гайдучик, 72)

"Полтава" - "Колос" - 2:2 (Одарюк, 5, Бужин, 70 - Оевуси, 66, Теллес, 77, с пенальти)

"Шахтер" - "Кудривка" - 4:0 (Элиас, 7, 51, Очеретько, 32, Глущенко, 87)

"Динамо" - "Кривбасс" - 4:0 (Попов, 15, Караваев, 25, Ярмоленко, 32, Герреро, 90+1)

Бомбардиры:

Николай Гайдучик ("Полесье") - 5

Глейкер Мендоза ("Кривбасс") - 5

Филипп Будковский ("Заря") - 5

Обах Проспер (ЛНЗ) - 5

Следующий, 11-й тур УПЛ пройдет с 31 октября по 3 ноября.

Ранее мы рассказали о свежем рейтинге самых дорогих футбольных клубов мира и Украины.

Также читайте, как Трубин повторил украинский рекорд в Португалии.

