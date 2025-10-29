"Динамо" вибило "Шахтар" з Кубка України в інтригуючому матчі

Домінування "Шахтаря" у першому таймі

Гра розпочалася з активного контролю м'яча "Шахтарем", тоді як кияни не надто форсували пресинг, дозволяючи супернику будувати атаки на своїй половині поля.

На десятій хвилині зустрічі гольову нагоду створив "Шахтар" - після удару головою Марлона з близької відстані голкіпер "Динамо" Руслан Нещерет здійснив перший сейв у матчі, врятувавши свою команду від пропущеного м'яча.

Незадовго до перерви, на 17-й хвилині, захисник "Динамо" Денис Попов отримав жовту картку за грубе порушення правил проти Егіналду, підкреслюючи напруженість боротьби на полі, і перший тайм, попри перевагу "Шахтаря" та кілька сейвів Нещерета, завершився без забитих м'ячів.

Вже на 48-й хвилині "Шахтар" вийшов уперед, Педріньйо наважився на дальній удар, м'яч влучив у голову Луки Мейреллішу і несподівано влетів у сітку воріт киян, зробивши рахунок 0:1.

Вирішальні події другого тайму

Друга половина гри розпочалася із заміни у складі "Динамо" - замість Михайленка на поле вийшов Володимир Бражко. За декілька хвилин на фланзі виникла сутичка між Віталієм Вівчаренком та Невертоном, яку довелося вгамовувати арбітру.

Проте, ближче до середини другого тайму "Динамо" вдалося перехопити ініціативу та відігратися.

На 72-й хвилині Віталій Кабаєв класно прорвався флангом і віддав передачу на Андрія Ярмоленка, який точним ударом з-під захисника зрівняв рахунок - 1:1, і автор забитого м'яча відразу був замінений на Едуардо Герреро.

Переможний гол і вилучення

Не встигли "гірники" оговтатися, як "Динамо" вийшло вперед. На 79-й хвилині під час кутового м'яч після удару, який голкіпер Різник відбив, відскочив до Едуардо Герреро, який пробив у дальній кут воріт "Шахтаря", встановивши фінальний рахунок 2:1.

Радіючи голу, Герреро зняв футболку і отримав за це жовту картку, а вже через кілька хвилин захисник "Шахтаря" Юхим Конопля також отримав "гірчичник" за грубий фол у центрі поля.

Історія та наступні матчі

Це третє "українське Класичне" на стадії 1/8 фіналу Кубку України. Раніше команди зустрічалися на цій стадії у 2011 році, коли переміг "Шахтар" (3:2), та у 2019-му - тоді святкувало "Динамо" (2:1 у додатковий час).

На попередньому етапі турніру "Динамо" пройшло "Олександрію" (2:1), а "Шахтар" здолав "Полісся" Ставки (1:0).

Наступна очна зустріч киян і донеччан відбудеться вже 2 листопада в межах 11-го туру Української Прем'єр-ліги, цього разу на полі Шахтаря.