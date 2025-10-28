ua en ru
Вт, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Три драми за день: хто пройшов до 1/4 фіналу Кубка України

Вівторок 28 жовтня 2025 17:45
UA EN RU
Три драми за день: хто пройшов до 1/4 фіналу Кубка України Кубок України 2025/26 - результати матчів 1/8 фіналу (фото: bukfc.com)
Автор: Катерина Урсатій

У неділю, 28 жовтня, відбулися три матчі 1/8 фіналу Кубка України сезону 2025/26. За підсумками ігор до чвертьфіналу турніру пробилися "Буковина", "Чернігів" і київський "Локомотив".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

"Чернігів" переміг після серії пенальті

У Чернігові зійшлися представники Першої та Другої ліг - "Чернігів" та "Лісне". Основний час завершився нічиєю 1:1: спочатку Анатолій Романченко реалізував пенальті на 78-й хвилині, а вже у компенсований час колишній гравець "Динамо" Сергій Рибалка відновив рівновагу.

Доля путівки до чвертьфіналу вирішилася у серії пенальті, де голкіпер "Чернігова" Максим Татаренко відбив два удари та став головним героєм зустрічі. Його команда перемогла з рахунком 4:3 у післяматчевій серії.

"Буковина" переграла "Ниву" в домашньому матчі

У Чернівцях місцева "Буковина" виявилася сильнішою за тернопільську "Ниву". Господарі вирішили долю матчу ще у першому таймі, коли забили двічі - Євген Підлепенець відкрив рахунок на 37-й хвилині, а через кілька хвилин Петро Стасюк подвоїв перевагу.

У другому таймі гра заспокоїлася, а єдиний гол гостей на рахунку Андрія Бея, який відзначився вже у компенсований час. "Буковина" впевнено крокує до чвертьфіналу турніру.

"Локомотив" вирвав перемогу в меншості

Ще один чвертьфіналіст визначився у Києві, де "Локомотив" приймав вінницьку "Ниву".

Господарі залишилися вдесятьох після вилучення Сахненка на 78-й хвилині, однак змогли вирвати перемогу - у компенсований час Коновалов забив єдиний гол матчу.

Що далі

Програма 1/8 фіналу Кубка України-2025/26 продовжиться 29 жовтня. Головною подією стане українське Класичне - матч між "Динамо" та "Шахтарем", який розпочнеться о 18:00.

Раніше ми розповіли, хто став найкращим футболістом і тренером 10-го туру УПЛ.

Також дивіться повний розклад матчів і трансляцій 1/8 фіналу Кубка України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кубок України Футбол
Новини
Опалювальний сезон в Україні: 13 областей уже підключають тепло до будинків
Опалювальний сезон в Україні: 13 областей уже підключають тепло до будинків
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію