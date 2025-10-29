"Динамо" выбило "Шахтер" из Кубка Украины в интригующем матче

Доминирование "Шахтера" в первом тайме

Игра началась с активного контроля мяча "Шахтером", тогда как киевляне не слишком форсировали прессинг, позволяя сопернику строить атаки на своей половине поля.

На десятой минуте встречи голевую возможность создал "Шахтер" - после удара головой Марлона с близкого расстояния голкипер "Динамо" Руслан Нещерет совершил первый сейв в матче, спасая свою команду от пропущенного мяча.

Незадолго до перерыва, на 17-й минуте, защитник "Динамо" Денис Попов получил желтую карточку за грубое нарушение правил против Эгиналду, подчеркивая напряженность борьбы на поле, и первый тайм, несмотря на преимущество "Шахтера" и несколько сейвов Нещерета, завершился без забитых мячей.

Уже на 48-й минуте "Шахтер" вышел вперед, Педриньо решился на дальний удар, мяч попал в голову Луки Мейреллишу и неожиданно влетел в сетку ворот киевлян, сделав счет 0:1.

Решающие события второго тайма

Вторая половина игры началась с замены в составе "Динамо" - вместо Михайленко на поле вышел Владимир Бражко. Через несколько минут на фланге возникла стычка между Виталием Вивчаренко и Невертоном, которую пришлось успокаивать арбитру.

Однако, ближе к середине второго тайма "Динамо" удалось перехватить инициативу и отыграться.

На 72-й минуте Виталий Кабаев классно прорвался по флангу и отдал передачу на Андрея Ярмоленко, который точным ударом из-под защитника сравнял счет - 1:1, и автор забитого мяча сразу был заменен на Эдуардо Герреро.

Победный гол и удаление

Не успели "горняки" оправиться, как "Динамо" вышло вперед. На 79-й минуте во время углового мяч после удара, который голкипер Ризнык отбил, отскочил к Эдуардо Герреро, который пробил в дальний угол ворот "Шахтера", установив финальный счет 2:1.

Радуясь голу, Герреро снял футболку и получил за это желтую карточку, а уже через несколько минут защитник "Шахтера" Ефим Конопля также получил "горчичник" за грубый фол в центре поля.

История и последующие матчи

Это третье "украинское Классическое" на стадии 1/8 финала Кубка Украины. Ранее команды встречались на этой стадии в 2011 году, когда победил "Шахтер" (3:2), и в 2019-м - тогда праздновало "Динамо" (2:1 в дополнительное время).

На предыдущем этапе турнира "Динамо" прошло "Александрию" (2:1), а "Шахтер" одолел "Полесье" Ставки (1:0).

Следующая очная встреча киевлян и дончан состоится уже 2 ноября в рамках 11-го тура Украинской Премьер-лиги, на этот раз на поле Шахтера.