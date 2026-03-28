"Динамо" та "Полісся" зіграли повторно після скандалу в УПЛ: результат матчу-реваншу

Контрольний матч

"Динамо" – "Полісся" – 0:1

Гол: Гайдучик, 62

Як пройшла гра

Перша половина зустрічі пройшла у рівній боротьбі. Команди обмінювалися позиційними атаками, проте голкіпери – Моргун у киян та Бущан у житомирян – діяли надійно. Найближчими до успіху були Микола Михайленко у "біло-синіх" та Ігор Краснопір у "вовків", але на перерву суперники пішли без забитих м'ячів.

Доля матчу вирішилася в середині другого тайму. На 62-й хвилині нападник "Полісся" Микола Гайдучик виявився найспритнішим у штрафному майданчику після подачі кутового і головою переправив м'яч у сітку воріт В'ячеслава Суркіса, який замінив Моргуна по перерві. Динамівці намагалися врятувати гру, проте навала наприкінці поєдинку не принесла результату.

Реванш Ротаня та плани на УПЛ

Ця перемога стала для підопічних Руслана Ротаня своєрідним реваншем за поразку від киян (1:2) у 9-му турі чемпіонату України. Попри відсутність низки лідерів, які перебувають у таборах збірних, обидва колективи задіяли зіркових гравців. За "Динамо" зокрема грали Андрій Ярмоленко та Віталій Буяльський, а за гостей – Олександр Назаренко та Ігор Краснопір.

Нагадаємо, що в чемпіонаті України саме "Полісся" та "Динамо" зараз ведуть боротьбу за третє місце. Житомиряни з 42 балами замикають топ-3, випереджаючи суперників на один пункт.

Офіційні матчі команди відновлять вже за тиждень. "Динамо" 4 квітня прийматиме львівські "Карпати", а наступного дня "Полісся" вдома зіграє з "Вересом".