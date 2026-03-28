Майбутнє Миколенка в АПЛ: "Евертон" ухвалив остаточне рішення щодо українця після фіаско у збірній

Доля лівого захисника збірної України Віталія Миколенка в англійському "Евертоні" стала об'єктом пильної уваги британських медіа. Оскільки чинний контракт 26-річного футболіста завершується вже у червні, керівництво клубу з Ліверпуля було змушене оперативно визначитися: утримувати гравця чи відпустити його вільним агентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ексклюзивну інформацію Football Insider .

Рішення Девіда Моєса

Попри літні сумніви та придбання молодого конкурента – марокканця Адама Азну з "Баварії", Віталій Миколенко зумів довести свою незамінність. Головний тренер ліверпульців Девід Моєс наполіг на продовженні співпраці з українцем, вважаючи його ключовим елементом своєї оборони.

За інформацією джерел, "Евертон" планує прискорити перемовини, щоб підписати нову угоду з Миколенком ще до завершення поточного сезону Прем'єр-ліги. Клуб вражений стабільністю захисника, який цього сезону з'являвся у стартовому складі у 28 матчах із 29 можливих.

"Миколенко – один із тих гравців, на яких тримається успіх "Евертона". Він не робить нічого надто химерного, але він працює на повну всі 90 хвилин і завжди віддає всього себе. Тому Девід Моєс хоче втримати Віталія за будь-яку ціну", - зазначив колишній головний скаут "Манчестер Юнайтед" Мік Браун.

Європейські амбіції "ірисок"

Зараз "Евертон" посідає восьме місце у турнірній таблиці АПЛ. Фініш на цій позиції дозволить команді кваліфікуватися до єврокубків, що стане потужним фінансовим та репутаційним стимулом для клубу.

Керівництво сподівається, що вихід на європейську арену допоможе втримати не лише Миколенка, а й інших зірок, зокрема сенегальця Ілімана Ндіая, на якого претендують топ-клуби Лондона.

Віталій Миколенко у грі за київське "Динамо" (фото: Getty Images)

Хто такий Віталій Миколенко

26-річний уродженець Черкас. Вихованець академії київського "Динамо", у складі якого дебютував на професійному рівні в серпні 2017 року.

За час виступів у столичному клубі Миколенко провів 132 матчі в усіх турнірах, відзначився 7 забитими голами та здобув титул чемпіона України, два Кубка та Суперкубок країни. У сезоні-2018/19 його було визнано найкращим молодим гравцем української Прем'єр-ліги, а у віці 21 року він став одним із наймолодших капітанів у історії "біло-синіх".

1 січня 2022 року захисник перейшов до англійського "Евертона". Сума трансферу, за даними медіа, склала понад 20 млн євро. Миколенко швидко адаптувався до англійського футболу та закріпився в основному складі "ірисок". Його дебютний гол у ворота "Лестера" у травні 2022 року вболівальники визнали найкращим голом сезону в клубі. Усього за "Евертон" зіграв у 151 матчі, забив 4 голи.

Кар'єра Миколенка у національній збірній України розпочалася у листопаді 2018 року, коли він дебютував у віці 19 років у матчі проти Туреччини. Він був основним захисником команди на Євро–2020, де "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу, а також на Євро–2024. Свій перший і наразі єдиний гол за збірну Віталій забив у червні 2022 року у ворота Вірменії. На сьогодні в активі футболіста 52 матчі у футболці національної команди.