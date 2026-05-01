"Динамо" – "Шахтар": коли і де дивитися "Класичне" та інші матчі 26 туру УПЛ

Старт у Кропивницькому

Перша гра туру відбудеться у п'ятницю, 1 травня. "Полтава" у Кропивницькому прийме криворізький "Кривбас". Старт зустрічі заплановано на 15:30.

Три матчі – у розкладі на суботу, 2 травня. О 13:00 "Олександрія" вдома зустрінеться з ковалівським "Колосом", о 15:30 "Верес" у Рівному прийме "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського, а о 18:00 львівські "Карпати" протистоятимуть черкаському ЛНЗ.

Топ-матчі у неділю

Найцікавіші події в турі заплановані на неділю, 3 травня. День о 13:00 розпочнуть "Оболонь" та "Кудрівка".

О 15:30 – стартує важливий поєдинок у битві за нагороди: харківський "Металіст 1925", який зараз йде п'ятим зіграє з житомирським "Полісся", що посідає третю сходинку. Матч буде номінально домашнім для "металістів", але оскільки харків'яни у поточному сезоні приймають суперників у Житомирі, перевагу власного поля вони навряд чи відчують.

Час "Класичного"

А о 18:00 у Києві на арені імені Валерія Лобановського відбудеться найбільш принципове протистояння весняної частини сезону: "Динамо" – "Шахтар". Незважаючи на те, що "гірники" вже майже тримають у кишені "золото", а кияни ризикують залишитися без нагород, вага поєдинку грандів – надзвичайно велика.

"Шахтар" приїде в Київ після важкого півфіналу Ліги конференцій з англійськім "Крістал Пелас". Команда буде виснажена як фізично, так і морально. А від "Динамо", як показують останнім матчі, можна чекати чого завгодно. Варто лише згадати рекордний поєдинок минулого туру з "Кривбасом", коли поступаючись після першого тайму 1:4, кияни вирвали перемогу.

Нагадаємо, що у поточному сезоні гранди зустрічалися вже двічі. "Динамо" вибило "Шахтар" в 1/8 фіналу Кубка України, перегравши суперників вдома (2:1). Проте матч УПЛ, що пройшов у Львові та був номінально домашнім для "гірників", завершився тріумфом донецького колективу (3:1). Зазначимо, що в обох випадках "помаранчево-чорним" протистояла ще команда Олександра Шовковського. А для теперішнього наставника киян – Ігоря Костюка це буде перше "Класичне" в кар'єрі.

Завершиться 26-й тур матчем у Львові, в якому місцевий "Рух" зіграє з луганською "Зорею". Він відбудеться у понеділок, 4 травня, о 18:00.

Перелік матчів 26-го туру УПЛ:

П'ятниця, 1 травня

15:30. "Полтава" – "Кривбас"

Субота, 2 травня

13:00. "Олександрія" – "Колос"

15:30. "Верес" – "Епіцентр"

18:00. "Карпати" – ЛНЗ

Неділя, 3 травня

13:00. "Оболонь" – "Кудрівка"

15:30. "Металіст 1925" – "Полісся"

18:00. "Динамо" – "Шахтар"

Понеділок, 4 травня

18:00. "Рух" – "Зоря"

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.