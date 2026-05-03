"Динамо" – "Шахтар": де і коли дивитися головне протистояння українського футболу сьогодні

Турнірне значення поєдинку

До завершення сезону в УПЛ залишається всього п'ять турів, і для обох команд результат сьогоднішньої гри має критичне значення.

Донецький клуб впевнено очолює таблицю, випереджаючи черкаський ЛНЗ на 7 очок. Перемога сьогодні практично гарантує "гірникам" чергове чемпіонство.

Натомість кияни проводять один із найскладніших сезонів і наразі посідають четверту сходинку. Для "біло-синіх" цей матч — шанс скоротити відставання від житомирського "Полісся" (різниця у два бали) та продовжити боротьбу за медалі.

Третє "Класичне" в сезоні

"Шахтар" приїде в Київ після важкого півфіналу Ліги конференцій з англійськім "Крістал Пелас". Команда буде виснажена як фізично, так і морально. А від "Динамо", як показують останнім матчі, можна чекати чого завгодно. Варто лише згадати рекордний поєдинок минулого туру з "Кривбасом", коли поступаючись після першого тайму 1:4, кияни вирвали перемогу.

У поточному сезоні гранди зустрічалися вже двічі. "Динамо" вибило "Шахтар" в 1/8 фіналу Кубка України, перегравши суперників вдома (2:1).

А матч УПЛ, що пройшов у Львові та був номінально домашнім для "гірників", завершився тріумфом донецького колективу (3:1). Зазначимо, що в обох випадках "помаранчево-чорним" протистояла ще команда Олександра Шовковського. А для теперішнього наставника киян – Ігоря Костюка це буде перше "Класичне" в кар'єрі.

Де дивитися матч

Зустріч розпочнеться о 18:00 за київським часом на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Пряма трансляція буде доступна на каналі UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV. Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Крім того, гру транслюватиме телеканал "2+2" та YouTube-канал "Динамо".