"Динамо" – "Шахтар": де і коли дивитися головне протистояння українського футболу сьогодні

12:44 03.05.2026 Нд
2 хв
На кону – не лише принципове суперництво, а й вирішальні очки у боротьбі за медалі чемпіонату
aimg Андрій Костенко
"Кияни зустрінуться з "гірниками" втретє у сезоні (фото: ФК "Динамо")
Сьогодні, 3 травня, у Києві відбудеться чергове українське "Класичне": у рамках 26-го туру Прем'єр-ліги зійдуться столичне "Динамо" та донецький "Шахтар". Попри суттєвий відрив "гірників" у турнірній таблиці, зустріч грандів залишається найбільш очікуваною подією сезону.

Де і коли дивитися принципове протистояння – підкаже РБК-Україна.

Турнірне значення поєдинку

До завершення сезону в УПЛ залишається всього п'ять турів, і для обох команд результат сьогоднішньої гри має критичне значення.

Донецький клуб впевнено очолює таблицю, випереджаючи черкаський ЛНЗ на 7 очок. Перемога сьогодні практично гарантує "гірникам" чергове чемпіонство.

Натомість кияни проводять один із найскладніших сезонів і наразі посідають четверту сходинку. Для "біло-синіх" цей матч — шанс скоротити відставання від житомирського "Полісся" (різниця у два бали) та продовжити боротьбу за медалі.

Третє "Класичне" в сезоні

"Шахтар" приїде в Київ після важкого півфіналу Ліги конференцій з англійськім "Крістал Пелас". Команда буде виснажена як фізично, так і морально. А від "Динамо", як показують останнім матчі, можна чекати чого завгодно. Варто лише згадати рекордний поєдинок минулого туру з "Кривбасом", коли поступаючись після першого тайму 1:4, кияни вирвали перемогу.

У поточному сезоні гранди зустрічалися вже двічі. "Динамо" вибило "Шахтар" в 1/8 фіналу Кубка України, перегравши суперників вдома (2:1).

А матч УПЛ, що пройшов у Львові та був номінально домашнім для "гірників", завершився тріумфом донецького колективу (3:1). Зазначимо, що в обох випадках "помаранчево-чорним" протистояла ще команда Олександра Шовковського. А для теперішнього наставника киян – Ігоря Костюка це буде перше "Класичне" в кар'єрі.

Де дивитися матч

Зустріч розпочнеться о 18:00 за київським часом на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Пряма трансляція буде доступна на каналі UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV. Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Крім того, гру транслюватиме телеканал "2+2" та YouTube-канал "Динамо".

Раніше ми представили повний розклад матчів і трансляцій 26-го туру УПЛ.

Летіли дрони та балістика, майже 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
