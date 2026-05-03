ua en ru
Вс, 03 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Динамо" - "Шахтер": где и когда смотреть главное противостояние украинского футбола сегодня

12:44 03.05.2026 Вс
2 мин
На кону - не только принципиальное соперничество, но и решающие очки в борьбе за медали чемпионата
aimg Андрей Костенко
"Динамо" - "Шахтер": где и когда смотреть главное противостояние украинского футбола сегодня Киевляне встретятся с "горняками" в третий раз в сезоне (фото: ФК "Динамо")
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Сегодня, 3 мая, в Киеве состоится очередное украинское "Классическое": в рамках 26-го тура Премьер-лиги сойдутся столичное "Динамо" и донецкий "Шахтер". Несмотря на существенный отрыв "горняков" в турнирной таблице, встреча грандов остается самым ожидаемым событием сезона.

Где и когда смотреть принципиальное противостояние - подскажет РБК-Украина.

Читайте также: Воспитанники против легионеров: остановит ли "Динамо" лидерство "Шахтера" в главном дерби

Турнирное значение поединка

До завершения сезона в УПЛ остается всего пять туров, и для обеих команд результат сегодняшней игры имеет критическое значение.

Донецкий клуб уверенно возглавляет таблицу, опережая черкасский ЛНЗ на 7 очков. Победа сегодня практически гарантирует "горнякам" очередное чемпионство.

В то же время киевляне проводят один из самых сложных сезонов и сейчас занимают четвертую строчку. Для "бело-синих" этот матч - шанс сократить отставание от житомирского "Полесья" (разница в два балла) и продолжить борьбу за медали.

Третье "Классическое" в сезоне

"Шахтер" приедет в Киев после тяжелого полуфинала Лиги конференций с английским "Кристал Пэлас". Команда будет истощена как физически, так и морально. А от "Динамо", как показывают последние матчи, можно ждать чего угодно. Стоит лишь вспомнить рекордный поединок прошлого тура с "Кривбассом", когда уступая после первого тайма 1:4, киевляне вырвали победу.

В текущем сезоне гранды встречались уже дважды. "Динамо" выбило "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины, переиграв соперников дома (2:1).

А матч УПЛ, который прошел во Львове и был номинально домашним для "горняков", завершился триумфом донецкого коллектива (3:1). Отметим, что в обоих случаях "оранжево-черным" противостояла еще команда Александра Шовковского. А для нынешнего наставника киевлян - Игоря Костюка это будет первое "Классическое" в карьере.

Где смотреть матч

Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Прямая трансляция будет доступна на канале UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Кроме того, игру будет транслировать телеканал "2+2" и YouTube-канал "Динамо".

Ранее мы представили полное расписание матчей и трансляций 26-го тура УПЛ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол Динамо Шахтер
Новости
Летели дроны и баллистика, почти 20 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ
Летели дроны и баллистика, почти 20 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ
Аналитика
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы