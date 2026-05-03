"Динамо" - "Шахтер": где и когда смотреть главное противостояние украинского футбола сегодня

Сегодня, 3 мая, в Киеве состоится очередное украинское "Классическое": в рамках 26-го тура Премьер-лиги сойдутся столичное "Динамо" и донецкий "Шахтер". Несмотря на существенный отрыв "горняков" в турнирной таблице, встреча грандов остается самым ожидаемым событием сезона.

Турнирное значение поединка

До завершения сезона в УПЛ остается всего пять туров, и для обеих команд результат сегодняшней игры имеет критическое значение.

Донецкий клуб уверенно возглавляет таблицу, опережая черкасский ЛНЗ на 7 очков. Победа сегодня практически гарантирует "горнякам" очередное чемпионство.

В то же время киевляне проводят один из самых сложных сезонов и сейчас занимают четвертую строчку. Для "бело-синих" этот матч - шанс сократить отставание от житомирского "Полесья" (разница в два балла) и продолжить борьбу за медали.

Третье "Классическое" в сезоне

"Шахтер" приедет в Киев после тяжелого полуфинала Лиги конференций с английским "Кристал Пэлас". Команда будет истощена как физически, так и морально. А от "Динамо", как показывают последние матчи, можно ждать чего угодно. Стоит лишь вспомнить рекордный поединок прошлого тура с "Кривбассом", когда уступая после первого тайма 1:4, киевляне вырвали победу.

В текущем сезоне гранды встречались уже дважды. "Динамо" выбило "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины, переиграв соперников дома (2:1).

А матч УПЛ, который прошел во Львове и был номинально домашним для "горняков", завершился триумфом донецкого коллектива (3:1). Отметим, что в обоих случаях "оранжево-черным" противостояла еще команда Александра Шовковского. А для нынешнего наставника киевлян - Игоря Костюка это будет первое "Классическое" в карьере.

Где смотреть матч

Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Прямая трансляция будет доступна на канале UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Кроме того, игру будет транслировать телеканал "2+2" и YouTube-канал "Динамо".