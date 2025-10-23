ua en ru
"Динамо" разгромно уступило в Лиге конференций: "Самсунспор" не простил ошибок

Четверг 23 октября 2025 23:54
"Динамо" разгромно уступило в Лиге конференций: "Самсунспор" не простил ошибок
Автор: Андрей Костенко

Киевское "Динамо" в рамках 2-го тура основного этапа Лиги конференций на выезде противостояло турецкому "Самсунспору".

О ходе матча и конечном результате - сообщает РБК-Украина.

Лига конференций, 2-й тур

"Самсунспор" - "Динамо" - 3:0

Голы: Мусаба, 2, Мариус, 34, Хольсе, 62

"Динамо": Нещерет - Вивчаренко, Тиаре, Попов, Караваев - Михайленко, Рубчинский - Огундана, Буяльский, Волошин - Герреро

Как команды стартовали в ЛК

В первом туре основного этапа "Динамо" в номинально домашней игре в польском Люблине уступило английскому "Кристал Палас" (0:2).

"Самсунспор" в то же время также играл в Польше - в Варшаве, где переиграл местную "Легию" (1:0). Ту самую "Легию", которая во втором туре наказала за самоуверенность донецкий "Шахтер" (2:1).

А "Самсунспор" проверял на прочность другого представителя Украины - "Динамо".

Детали матча

Киевляне пропустили уже на 2-й минуте. Хозяева воспользовались непонятными действиями Тиаре в обороне. После потери сенегальцем мяча, трио х "Самсунспора" Кулибали - Мариус - Мусабу провели быструю атаку, которую результативно завершил последний.

В дальнейшем хозяева больше владели мячом, чаще проводили атаки и били по воротам, но без острых моментов.

Киевляне понемногу освоились на поле и в свою очередь начали комбинировать у ворот соперников. Одна из атак должна была завершиться голом, но Караваев не попал в пустые ворота.

И сразу - ответ "Самсунспора". На 33-й минуте преимущество турецкой команды увеличил Мариус.

После этого уже было мало надежд, что "Динамо" вернется в игру.

Хотя в середине второго тайма инициатива на какое-то время снова перешла к киевлянам. Они больше владели мячом, но совсем не могли обострить.

Турки в это время надеялись на контратаки. Одна из них едва не завершилась голом, но Мариус пробил мимо ворот.

Однако почти сразу Хольсе пробил с дальней дистанции, и мяч после рикошета от Тиаре залетел в сетку.

После третьего гола "Динамо" откровенно подсело, хотя все еще пыталось создать что-то в атаке. А хозяева уже не хотели тратить много усилий для развития успеха.

Что дальше

"Динамо" уступило во втором поединке подряд в Лиге конференций.

До конца лигового этапа "бело-синие" сыграют еще четыре матча. Ближайший из них - 6 ноября, дома против "Зрински" из Боснии и Герцеговины.

