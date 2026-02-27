ua en ru
"Динамо" і "Шахтар" розпочинають: головні інтриги та розклад матчів 18 туру УПЛ

П'ятниця 27 лютого 2026 11:30
"Динамо" і "Шахтар" розпочинають: головні інтриги та розклад матчів 18 туру УПЛ "Динамо" відкриє тур Прем'єр-ліги (фото: ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

18-й тур української Прем'єр-ліги стартує у п'ятницю, 27 лютого, поєдинками за участю грандів вітчизняного футболу. Загалом його програма розтягнеться на чотири дні.

Повний розклад матчів та трансляцій – підкаже РБК-Україна.

Читайте також: Полювання на Сербію та загроза від Словенії: де опинилася Україна у Таблиці коефіцієнтів УЄФА

Стартують гранди

У перший ігровий день київське "Динамо" на домашній арені імені Валерія Лобановського зіграє з "Епіцентром" з Кам'янця-Подільського. Поєдинок стартує о 13:00.

Згодом, о 15:30 – найбільш принциповий суперник киян – донецький "Шахтар" на "Арені Львів" прийме рівненський "Верес".

Центральний поєдинок – у Черкасах

Два матчі заплановані на суботу, 28 лютого. Перший з них має статус центрального в турі.

О 13:00 у Черкасах зійдуться лідер поточного сезону – місцевий ЛНЗ та житомирське "Полісся", яке йде у таблиці третім. У першому колі ЛНЗ, який тоді ще був у статусі андердога, несподівано переграв "вовків" у Житомирі (2:0).

Також у суботу харківський "Металіст 1925" зустрінеться з "Олександрією". Матч пройде у Житомирі та розпочнеться о 15:30.

Тур принципових протистоянь

Загалом програма 18-го туру дуже цікава з точки зору принциповості та турнірного значення матчів.

У неділю, 1 березня, о 13:00 зійдуться криворізький "Кривбас" та луганська "Зоря", різниця між якими у таблиці – лише три бали. Матч відбудеться на стадіоні "Колос" у Ковалівці, номінальним господарем виступить "Кривбас".

Також у неділю зіграють столична "Оболонь" та львівський "Рух" (15:30). А інший представник Львова – "Карпати" на домашній арені "Україна" о 18:00 поміряються силами з ковалівським "Колосом". Обидва матчі також мають велике значення у турнірному плані.

Завершать тур у понеділок, 2 березня, новачки УПЛ – "Полтава" і "Кудрівка", що ведуть боротьбу за виживання в еліті. Полтавці приймуть опонентів на столичній "Оболоні". Матч розпочнеться о 13:00.

Перелік матчів 18-го туру УПЛ

П'ятниця, 27 лютого

  • 13:00. "Динамо" – "Епіцентр"
  • 15:30. "Шахтар" – "Верес"

Субота, 28 лютого

  • 13:00. ЛНЗ – "Полісся"
  • 15:30. "Металіст 1925" – "Олександрія"

Неділя, 1 березня

  • 13:00. "Кривбас" – "Зоря"
  • 15:30. "Оболонь" – "Рух"
  • 18:00. "Карпати" – "Колос"

Понеділок, 2 березня

  • 13:00. "Полтава" – "Кудрівка"

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Раніше ми розповіли, що Кріштіану Роналду офіційно купив частку іспанського футбольного клубу.

