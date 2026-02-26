Імперія CR7 розширюється: Роналду офіційно купив частку іспанського футбольного клубу
Легендарний форвард збірної Португалії та саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду офіційно увійшов до футбольного бізнесу як інвестор. 41-річний футболіст придбав вагому частку акцій іспанської "Альмерії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
CR7 заходить у Сегунду
Згідно з офіційними даними, Роналду став міноритарним власником клубу, придбавши 25% акцій. Операцію було здійснено через інвестиційну компанію португальця – CR7 Sports Investments, яка керує його активами у сферах нерухомості та моди.
Хоча точна сума інвестицій не розголошується, угоду вже підтвердив президент "Альмерії" Мохамед Аль-Херейджі. Він зазначив, що досвід Кріштіану в іспанському футболі стане ключовим для стратегічного розвитку команди.
"Внесок поза межами поля"
Сам футболіст, чий контракт із саудівським "Аль-Насром" розрахований до літа 2027 року, пояснив своє рішення бажанням розвивати футбол у новій ролі.
"Я завжди прагнув приносити користь футболу не лише на полі. "Альмерія" – це клуб із міцною основою та чітким потенціалом для зростання. Я радий працювати разом із керівництвом над наступним етапом розвитку команди", - заявив Роналду.
Цікаво, що у травні 2025 року "Альмерію" придбала саудівська інвестиційна група. Таким чином, бізнес-зв'язки Роналду в Саудівській Аравії тепер напряму переплелися з його активами в Європі.
Що відомо про "Альмерію"
Клуб, заснований у 1989 році, зараз переживає період відродження після вильоту з Ла Ліги у 2024-му.
За свою історію "Альмерія" провела 8 сезонів в еліті іспанського футболу. Найкращим результатом залишається 8-ме місце у чемпіонаті-2007/08.
Цікаво, що в часи виступів за мадридський "Реал" Кріштіану був справжньою грозою "червоно-білих". Він провів проти команди 7 матчів, у яких забив 7 голів.
У сезоні-2025/26 "Альмерія" є одним із лідерів Сегунди. Після 27-ми турів андалусці посідають 3-тє місце, відстаючи від лідера ("Расінга") лише на два очки.
Таким чином "Альмерія" має всі шанси повернутися до елітного дивізіону, що значно підвищить капіталізацію нових активів португальської зірки.
