"Динамо" и "Шахтер" начинают: главные интриги и расписание матчей 18 тура УПЛ

Пятница 27 февраля 2026 11:30
"Динамо" и "Шахтер" начинают: главные интриги и расписание матчей 18 тура УПЛ "Динамо" откроет тур Премьер-лиги (фото: ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

18-й тур украинской Премьер-лиги стартует в пятницу, 27 февраля, поединками с участием грандов отечественного футбола. В целом его программа растянется на четыре дня.

Полное расписание матчей и трансляций - подскажет РБК-Украина.

Читайте также: Охота на Сербию и угроза от Словении: где оказалась Украина в Таблице коэффициентов УЕФА

Стартуют гранды

В первый игровой день киевское "Динамо" на домашней арене имени Валерия Лобановского сыграет с "Эпицентром" из Каменец-Подольского. Поединок стартует в 13:00.

Впоследствии, в 15:30 - наиболее принципиальный соперник киевлян - донецкий "Шахтер" на "Арене Львов" примет ровенский "Верес".

Центральный поединок - в Черкассах

Два матча запланированы на субботу, 28 февраля. Первый из них имеет статус центрального в туре.

В 13:00 в Черкассах сойдутся лидер текущего сезона - местный ЛНЗ и житомирское "Полесье", которое идет в таблице третьим. В первом круге ЛНЗ, который тогда еще был в статусе андердога, неожиданно переиграл "волков" в Житомире (2:0).

Также в субботу харьковский "Металлист 1925" встретится с "Александрией". Матч пройдет в Житомире и начнется в 15:30.

Тур принципиальных противостояний

В целом программа 18-го тура очень интересна с точки зрения принципиальности и турнирного значения матчей.

В воскресенье, 1 марта, в 13:00 сойдутся криворожский "Кривбасс" и луганская "Заря", разница между которыми в таблице - всего три балла. Матч состоится на стадионе "Колос" в Ковалевке, номинальным хозяином выступит "Кривбасс".

Также в воскресенье сыграют столичная "Оболонь" и львовский "Рух" (15:30). А другой представитель Львова - "Карпаты" на домашней арене "Украина" в 18:00 померяются силами с ковалевским "Колосом". Оба матча также имеют большое значение в турнирном плане.

Завершат тур в понедельник, 2 марта, новички УПЛ - "Полтава" и "Кудривка", ведущие борьбу за выживание в элите. Полтавчане примут оппонентов на столичной "Оболони". Матч начнется в 13:00.

Перечень матчей 18-го тура УПЛ

Пятница, 27 февраля

  • 13:00. "Динамо" - "Эпицентр"
  • 15:30. "Шахтер" - "Верес"

Суббота, 28 февраля

  • 13:00. ЛНЗ - "Полесье"
  • 15:30. "Металлист 1925" - "Александрия"

Воскресенье, 1 марта

  • 13:00. "Кривбасс" - "Заря"
  • 15:30. "Оболонь" - "Рух"
  • 18:00. "Карпаты" - "Колос"

Понедельник, 2 марта

  • 13:00. "Полтава" - "Кудривка"

Где смотреть матчи

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Ранее мы рассказали, что Криштиану Роналду официально купил долю испанского футбольного клуба.

