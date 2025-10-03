"Динамо" і "Шахтар" у Лізі конференцій: турнірна таблиця після стартового туру

Несподіваний лідер

16 з 18-ти матчів стартового туру завершилися перемогою однієї з команд і лише два принесли нічийний результат. Це означає, що 16 колективів, які набрали по три очки, склали лідируючу групу, до якої входить і донецький "Шахтар", що переграв на виїзді шотландський "Абердін".

Визначальний фактором наразі є різниця м'ячів, і тут на першу сходинку несподівано злетів боснійський клуб "Зрінські", який з рахунком 5:0 розгромив представників Гібралтару – "Лінкольн Ред Імпс". Зазначимо, що з боснійцями в 3-му турі в номінально домашньому матчі зіграє "Динамо".

У топ-5 також кіпрський АЕК, чеська "Спарта", польський "Лех" та швейцарська "Лозанна", які перемогли суперників з великими рахунками. "Шахтар", маючи в активі мінімальну перемогу, поки йде 11-м.

Натомість "Динамо", що поступилось з різницею в два м'ячі англійському "Крістал Пелас", розташувалось на 29-му місці. З точки зору турнірних перспектив, "гірники" перебувають в зоні плей-офф, а кияни – за її межами, хоча після одного матчу вираховувати підсумкове розташування ще рано.

Нагадаємо, що в основному раунді ЛК кожна команда має провести по шість матчів із різними суперниками – три вдома та три на виїзді. Вісім найкращих клубів напряму потраплять у 1/8 фіналу, а колективи, що фінішують на 9-24-х сходинках, зіграють стикові поєдинки. Останні 12 команд залишать єврокубки.

Ліга конференцій, турнірна таблиця, топ-10

"Зрінські" (Боснія і Герцеговина) – 3 очки (м'ячі – 5:0) АЕК Ларнака (Кіпр) – 3 (4:0) "Лех" (Польща) – 3 (4:1) "Спарта" (Чехія) – 3 (4:1) "Лозанна" (Швейцарія) – 3 (3:0) "Цельє" (Словенія) – 3 (3:1) "Крістал Пелас" (Англія) – 3 (2:0) "Фіорентина" (Італія) – 3 (2:0) "Ракув" (Польща) – 3 (2:0) "Райо Вальєкано" (Іспанія) – 3 (2:0) "Шахтар" (Україна) – 3 (3:2)

…29. "Динамо" (Україна) – 0 (0:2)

Матчі наступного туру

Наступний тур Ліги конференцій відбудеться після міжнародної перерви на матчі збірних – 23 жовтня.

"Динамо" на виїзді гратиме з турецьким "Самсунспором". А "Шахтар" у Кракові прийматиме польську "Легію".