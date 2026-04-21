"Динамо" – у фіналі Кубка України: кияни під тиском розгромили майбутнього учасника УПЛ (відео)

19:56 21.04.2026 Вт
"Біло-сині" поборються за трофей у 20-те в історії
aimg Андрій Костенко
"Динамо" – перший фіналіст турніру (фото: ФК "Динамо")

Київське "Динамо" стало першим фіналістом розіграшу Кубка України-2025/26. У півфінальному поєдинку в Тернополі "біло-сині" оформили впевнену перемогу над чернівецькою "Буковиною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Читайте також: "Шахтар" зняв "прокляття": як гол коліном Бондаря скинув ЛНЗ із вершини УПЛ

Кубок України, 1/2 фіналу

"Буковина" (Чернівці, 1 ліга) – "Динамо" (Київ, УПЛ) – 0:3

Голи: Пономаренко, 23, 82, Волошин, 43

Авантюра "Буковини" та покарання від "Динамо"

Чернівецький клуб представляє в турнірі Першу лігу, але вже має квиток до еліти: команда Сергія Шищенка достроково виборола право грати в УПЛ в наступному сезоні.

У складі господарів чимало футболістів, які мають досвід гри на найвищому рівні в України, Деякі експерти вважають, що "жовто-чорні" і зараз не загубилися б на тлі найкращих вітчизняних команд. Проте рішення грати проти "Динамо" у відкритий футбол виглядало надто сміливою авантюрою.

На початку поєдинку саме "Буковина" контролювала м'яч та шукала щастя в атаці. Зокрема, момент був на 13-й хвилині, коли голкіпер киян Нещерет вирішив погратися з Кожушком і ледь не втратив м'яч.

Ще до перерви шанси відзначитися у складі господарів мали Дахновський (двічі) та Морговський. Проте м'ячі влітали саме у ворота "Буковини". Кияни грамотно діяли на контратаках та двічі за тайм спіймали господарів.

На 23-й хвилині шестеро динамівців вибігли у контратаку проти чотирьох футболістів "Буковини" і Пономаренко замкнув простріл Волошина.

А ближче до перерви Буяльський кинув у прорив Волошина: той протягнув м'яч правим флангом і з меж штрафного майстерно поцілив у дальній кут.

Другий тайм: "біло-синій" розгром

Після перерви "Буковина" продовжувала діяти першим номером, проте запал у господарів був уже не такий. Всі розуміли, що відіграти два м'ячі у "Динамо" - майже нереально. Моменти господарі мали, але не змогли їх реалізувати.

Команда Костюка також діяла в своїй манері, вичікуючи помилок суперника. Зрештою динамівці знайшли свій шанс під завісу матчу: у черговій контратаці дубль з передачі Волошина оформив Пономаренко.

20-й фінал "Динамо"

Підопічні Ігоря Костюка вийшли у фінал Кубка України-2025/26. Це буде 20-та участь столичного гранда у вирішальній грі за трофей.

Раніше динамівці 13 разів завойовували титул та 6 разів поступалися. Востаннє вони завойовували Кубок у 2021 році. Минулого сезону команда також грала у фіналі, де у серії пенальті поступилася донецькому "Шахтарю". Саме "гірники" є рекордсменами турніру за кількістю перемог – 15.

Фінал відбудеться 20 травня на "Арені Львів". Суперник киян визначиться 22 квітня у матчі харківського "Металіста 1925" проти першолігового "Чернігова". Гра пройде у Житомирі, стартовий свисток арбітра пролунає о 18:00.

