Новий лідер українського футболу: цей клуб розірвав Першу лігу та готується до битви з "Динамо"
Чернівецька "Буковина" офіційно оформила повернення до елітного дивізіону українського футболу. За шість турів до фінішу сезону команда стала недосяжною для конкурентів у боротьбі за путівку до Прем'єр-ліги.
Чернівецький колектив забезпечив собі участь в УПЛ на сезон 2026/27 за підсумками матчів 24-го туру Першої ліги. Тріумфальний хід підопічних став можливим завдяки власній перемозі та осічці прямого конкурента.
Як чернівчани здобули путівку в еліту
Для того щоб закрити питання з підвищенням у класі вже цього вікенду, "Буковині" необхідно було виграти свій поєдинок та сподіватися на втрату очок київським "Лівим берегом". Обидва сценарії справдилися:
"Буковина" у напруженому протистоянні здолала харківський "Металіст" із рахунком 2:1.
"Лівий берег" не зміг розпечатати ворота тернопільської "Ниви", завершивши зустріч унічию 0:0.
Наразі розрив між лідером та третьою сходинкою зріс до 19 очок.
Оскільки в розіграші залишилося лише 18 пунктів, чернівчани гарантовано фінішують у першій двійці, що дає пряме право на вихід до вищого дивізіону.
Феноменальна статистика та історичні рекорди
Поточний сезон став для "Буковини" справжнім бенефісом. Команда демонструє найкращу результативність у лізі, відзначившись 55 голами у 24 зустрічах.
Оборона клубу також є однією з найнадійніших - лише 18 пропущених м'ячів (кращий показник тільки у "Чорноморця").
Головні досягнення чернівчан у сезоні 2025/26:
- Відсутність поразок: 21 перемога та 3 нічиї у 24 турах
- Рекордна серія: клуб оновив власне досягнення, провівши 24 матчі поспіль без програшів
- Переможна хода: команда видала серію з 13 звитяг поспіль, повторивши легендарні показники "Волині" та "Севастополя". Наразі триває нова серія, яка налічує вже 8 перемог
Останній раз представники Чернівців виступали на найвищому рівні ще у 1994 році. Таким чином, клуб повертається до еліти після 32-річної перерви.
Становище у групі лідерів Першої ліги
Після 24 ігрових днів верхня частина таблиці виглядає так:
- "Буковина" - 66 очок (24 матчі)
- "Чорноморець" - 51 (23)
- "Лівий берег" - 47 (24)
- "Агробізнес" - 40 (23)
- "Інгулець" - 37 (23)
Окрім успіхів у чемпіонаті, "жовто-чорні" продовжують боротьбу за Кубок України. Вже у вівторок, 21 квітня, чернівчани зіграють у півфіналі проти столичного "Динамо". Початок зустрічі о 18:00.