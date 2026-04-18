ua en ru
Сб, 18 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Новий лідер українського футболу: цей клуб розірвав Першу лігу та готується до битви з "Динамо"

17:12 18.04.2026 Сб
2 хв
Такого домінування Перша ліга не бачила роками: цифри, що шокують навіть скептиків
aimg Катерина Урсатій
ФК "Буковина" (фото: bukfc.com)

Чернівецька "Буковина" офіційно оформила повернення до елітного дивізіону українського футболу. За шість турів до фінішу сезону команда стала недосяжною для конкурентів у боротьбі за путівку до Прем'єр-ліги.

Чернівецький колектив забезпечив собі участь в УПЛ на сезон 2026/27 за підсумками матчів 24-го туру Першої ліги. Тріумфальний хід підопічних став можливим завдяки власній перемозі та осічці прямого конкурента.

Як чернівчани здобули путівку в еліту

Для того щоб закрити питання з підвищенням у класі вже цього вікенду, "Буковині" необхідно було виграти свій поєдинок та сподіватися на втрату очок київським "Лівим берегом". Обидва сценарії справдилися:

  • "Буковина" у напруженому протистоянні здолала харківський "Металіст" із рахунком 2:1.

  • "Лівий берег" не зміг розпечатати ворота тернопільської "Ниви", завершивши зустріч унічию 0:0.

Наразі розрив між лідером та третьою сходинкою зріс до 19 очок.

Оскільки в розіграші залишилося лише 18 пунктів, чернівчани гарантовано фінішують у першій двійці, що дає пряме право на вихід до вищого дивізіону.

Феноменальна статистика та історичні рекорди

Поточний сезон став для "Буковини" справжнім бенефісом. Команда демонструє найкращу результативність у лізі, відзначившись 55 голами у 24 зустрічах.

Оборона клубу також є однією з найнадійніших - лише 18 пропущених м'ячів (кращий показник тільки у "Чорноморця").

Головні досягнення чернівчан у сезоні 2025/26:

  • Відсутність поразок: 21 перемога та 3 нічиї у 24 турах
  • Рекордна серія: клуб оновив власне досягнення, провівши 24 матчі поспіль без програшів
  • Переможна хода: команда видала серію з 13 звитяг поспіль, повторивши легендарні показники "Волині" та "Севастополя". Наразі триває нова серія, яка налічує вже 8 перемог

Останній раз представники Чернівців виступали на найвищому рівні ще у 1994 році. Таким чином, клуб повертається до еліти після 32-річної перерви.

Становище у групі лідерів Першої ліги

Після 24 ігрових днів верхня частина таблиці виглядає так:

  1. "Буковина" - 66 очок (24 матчі)
  2. "Чорноморець" - 51 (23)
  3. "Лівий берег" - 47 (24)
  4. "Агробізнес" - 40 (23)
  5. "Інгулець" - 37 (23)

Окрім успіхів у чемпіонаті, "жовто-чорні" продовжують боротьбу за Кубок України. Вже у вівторок, 21 квітня, чернівчани зіграють у півфіналі проти столичного "Динамо". Початок зустрічі о 18:00.

Більше по темі:
Буковина УПЛ
Новини
Дрони атакували з семи напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ
Аналітика
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко