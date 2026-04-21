"Динамо" - в финале Кубка Украины: киевляне под давлением разгромили будущего участника УПЛ (видео)

19:56 21.04.2026 Вт
"Бело-синие" поборются за трофей в 20-й раз в истории
aimg Андрей Костенко
"Динамо" - первый финалист турнира (фото: ФК "Динамо")

Киевское "Динамо" стало первым финалистом розыгрыша Кубка Украины-2025/26. В полуфинальном поединке в Тернополе "бело-синие" оформили уверенную победу над черновицкой "Буковиной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Кубок Украины, 1/2 финала

"Буковина" (Черновцы, 1 лига) - "Динамо" (Киев, УПЛ) - 0:3

Голы: Пономаренко, 23, 82, Волошин, 43

Авантюра "Буковины" и наказание от "Динамо"

Черновицкий клуб представляет в турнире Первую лигу, но уже имеет билет в элиту: команда Сергея Шищенко досрочно завоевала право играть в УПЛ в следующем сезоне.

В составе хозяев немало футболистов, которые имеют опыт игры на самом высоком уровне в Украине, Некоторые эксперты считают, что "желто-черные" и сейчас не затерялись бы на фоне лучших отечественных команд. Однако решение играть против "Динамо" в открытый футбол выглядело слишком смелой авантюрой.

В начале поединка именно "Буковина" контролировала мяч и искала счастья в атаке. В частности, момент был на 13-й минуте, когда голкипер киевлян Нещерет решил поиграть с Кожушко и едва не потерял мяч.

Еще до перерыва шансы отличиться в составе хозяев имели Дахновский (дважды) и Морговский. Однако мячи влетали именно в ворота "Буковины". Киевляне грамотно действовали на контратаках и дважды за тайм поймали хозяев.

На 23-й минуте шестеро динамовцев выбежали в контратаку против четырех футболистов "Буковины" и Пономаренко замкнул прострел Волошина.

А ближе к перерыву Буяльский бросил в прорыв Волошина: тот протащил мяч по правому флангу и из пределов штрафной мастерски попал в дальний угол.

Второй тайм: "бело-синий" разгром

После перерыва "Буковина" продолжала действовать первым номером, однако пыл у хозяев был уже не такой. Все понимали, что отыграть два мяча у "Динамо" - почти нереально. Моменты хозяева имели, но не смогли их реализовать.

Команда Костюка также действовала в своей манере, выжидая ошибок соперника. В конце концов динамовцы нашли свой шанс под занавес матча: в очередной контратаке дубль с передачи Волошина оформил Пономаренко.

20-й финал "Динамо"

Подопечные Игоря Костюка вышли в финал Кубка Украины-2025/26. Это будет 20-е участие столичного гранда в решающей игре за трофей.

Ранее динамовцы 13 раз завоевывали титул и 6 раз уступали. Последний раз они завоевывали Кубок в 2021 году. В прошлом сезоне команда также играла в финале, где в серии пенальти уступила донецкому "Шахтеру". Именно "горняки" являются рекордсменами турнира по количеству побед - 15.

Финал состоится 20 мая на "Арене Львов". Соперник киевлян определится 22 апреля в матче харьковского "Металлиста 1925" против перволигового "Чернигова". Игра пройдет в Житомире, стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00.

"Дружба" может возобновить работу, Украина завершила ремонт, - Зеленский
