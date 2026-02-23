Диктатура, як у Зімбабве: Гераскевич кинув виклик МОК та вимагає відставки Ковентрі

Останній спіч Ковентрі

Гераскевич, який повернувся в Україну після дискваліфікації, заявив, що більше не вірить керівництву організації. За його словами, новообрана очільниця МОК Кірсті Ковентрі привнесла в управління методи, що шкодять олімпійським цінностям.

"Схоже, що пані Ковентрі зібрала з собою з Зімбабве диктатуру, яку намагається привезти в МОК. На жаль, ця диктатура вбиває олімпійський рух, вона шкодить всім", - заявив спортсмен.

Він також переконаний, що Ковентрі має покинути посаду, оскільки вона "абсолютно завалила Олімпійські ігри", а скандал навколо дискваліфікації відвернув увагу від інших атлетів та нівелював цінності руху.

"Спіч Ковентрі на церемонії закриття Олімпійських ігор має стати її останнім на цій посаді", - наголосив скелетоніст.

Відсторонення без пояснень

Гераскевича відсторонили від змагань у день першого старту за намір виступити в "шоломі пам'яті" із зображеннями загиблих на війні українських спортсменів. Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію українця.

Владислав зазначив, що МОК досі не надав чітких пояснень, що саме він порушив. Він також підкреслив, що дії організації грають на руку російській пропаганді.

"Попередній голова МОК Томас Бах казав: "Ми ще побачимо, хто був на правильній стороні історії". І ми бачимо, що МОК зараз не на правильній стороні історії, а Олімпійські ігри були активно використані у російській пропаганді, що сприяє вбивству людей – ми бачимо це з огляду на російські прапори на трибунах. Це протилежне тому, що захищають олімпійські цінності", - впевнений Гераскевич.

Тиск на українську символіку

Вітчизняний олімпієць також назвав "абсурдом" та "зневагою" чисельні заборони на українську атрибутику під час Ігор. Зокрема, під санкції потрапили: шоломи Олега Гандея з цитатою Ліни Костенко та Катерини Коцар з написом: "Будь сміливим як українці".

"Ми маємо заборону на розповсюдження віршів Ліни Костенко, що є абсурдним, бо це наша культурна спадщина. Відповідно, це величезний тиск на нашу команду і зневага до нашого народу", - заявив атлет.

Протести замість бойкоту

Попри негативний досвід, Гераскевич вважає, що участь в Іграх була корисною, оскільки світ знову заговорив про Україну. На майбутнє він радить спортсменам не бойкотувати змагання наодинці, а формувати велику коаліцію або вдаватися до протестів безпосередньо під час стартів.

"Ця коаліція має бути достатньо велика, щоб МОК розумів ризики того, що це може перетворитися в нову організацію, яка буде об'єднувати олімпійські види спорту, і буде проводити їх просто без МОК. Другий варіант, який я можу порадити спортсменам, це проводити протести на змаганнях. Звичайно в рамках правил, як ви їх розумієте. Якщо МОК ставиться зневажливо, не поважає вашу трагедію, вас особисто, то чому ви в цій ситуації маєте поважати МОК", - підсумував Гераскевич.