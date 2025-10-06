Денисенко заговорила про друге весілля і народження доньки: "Одягну білу сукню"

Українська акторка Наталка Денисенко, яка виховує 8-річного сина Андрійка від попереднього шлюбу з Андрієм Федінчиком, відверто поділилася роздумами про друге весілля та дитину.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки для "ТУР Зірками" на Люкс ФМ.

Денисенко заговорила про народження доньки

Наталка зізналася, що вже кілька років чує передбачення про появу в її житті доньки. Ба більше - жінці неодноразово снилося, що вона знову стала мамою.

"Уже декілька років багато людей мені кажуть про дівчинку. Мені навіть снилося разів 5, що в мене донька. Напередодні презентації свого ювелірного бренду UNA мені знову наснилося, що в мене ще одна дитина. Я міняю їй підгузок, вона немовля. Беру її на ручки й кажу: "Донечка моя". Потім дивлюся в дзеркало, а вона така вже доросла, з такою зачіскою гарною. Кажу: "Андрійко, ви такі гарні в мене". Потім цілую його й донечку. Мені реально це приснилося", - розповіла акторка.

Денисенко наголосила, що не заперечує можливість стати мамою вдруге, хоча зараз поки не готова до цього кроку.

"Я не проти дітей, тільки за, якщо Бог подарує мені ще одну дитинку", - з усмішкою зізнається артистка й додає, що впевнена - у неї точно буде донечка.

Наталка Денисенко з сином (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Попри те, що бачить себе мамою двох дітей, акторка наразі прагне відновити внутрішній баланс після розлучення.

Вона відверто визнала, що народження дитини - велике емоційне навантаження.

"Народження дитини - для мене стрес, адже тоді потрібно вкладати душу й віддавати дуже багато маленькій дитині", - пояснила вона.

Однак знаменитість не приховує - у майбутньому хоче знову вийти заміж. Про це їй, за словами Наталки, навіть "каже матриця долі".

"У мене було 4 весілля з колишнім чоловіком, тому це буде вже п'ятим. Мені це подобається. Не брехатиму: дуже хочу весілля, розділити його з друзями. Напевно, це буде не дуже щось гучне, мабуть, вечірка якась класна. Щоб це було свято для двох", - розповіла акторка.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

За словами Денисенко, вона хоче романтичної, щирої церемонії, без пафосу, але з білою сукнею.

"Я одягну білу сукню. Мені це подобається. Але поки що про це прям так не думаю. Коли буде нагода, коли Бог дасть мені і прийде час, то залюбки. Я дуже романтична, люблю закоханість", - сказала акторка.

Наталка також пожартувала, що її життєва "матриця долі" буквально прописує закоханість.

"Як казала мені колись одна дівчинка: "Наталко, ну що з тебе взяти, якщо по матриці долі по коханню у тебе "Шостий аркан"? Це ж закохані". Тому, думаю, весілля обов’язково буде ще раз у моєму житті", - підсумувала вона.

Нагадаємо, днями Telegram-канал "Злива" опублікував фото Наталки Денисенко в обіймах манекенника Юрія Савранського.

Колишній чоловік акторки, Андрій Федінчик, натякав, що саме з ним йому могла зрадити екс-дружина.

На знімках Денисенко та Савранський щось жваво обговорювали, а згодом акторка сіла йому на коліна й ніжно обіймала.

У мережі припустили, що ці кадри могли бути частиною піар-кампанії перед запуском її ювелірного бренду.

Згодом стало відомо, що Юрій подав на розлучення зі своєю дружиною Марленою, про що свідчать дані з відкритого судового реєстру.