ua en ru
Пн, 06 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

47-річна українська акторка вдруге стала мамою: фото та подробиці

Понеділок 06 жовтня 2025 10:18
UA EN RU
47-річна українська акторка вдруге стала мамою: фото та подробиці Вікторія Білан-Ращук і Володимир Ращук (фото: instagram.com/vikki.bilan)
Автор: Катерина Собкова

У сім'ї українського актора і військовослужбовця Володимира Ращука сталася радісна подія - його дружина, актриса Вікторія Білан-Ращук народила другу дитину.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її новий пост в Instagram.

Вікторія Білан-Ращук і Володимир Ращук стали батьками

Радісна подія сталася вчора, 5 жовтня. У пари народився син, якого назвали незвичним ім'ям Ярема.

"5.10.2025. Ращук Ярема Володимирович", - написала Вікторія в мережі.

Також вона опублікувала зворушливе фото з крихітною ручкою.

47-річна українська акторка вдруге стала мамою: фото та подробиціВікторія Білан-Ращук показала новонародженого сина (фото: instagram.com/vikki.bilan)

"Синочку, спасибі, що вибрав нас зі своїми батьками! Люблю тебе безмежно, мій Всесвіт. P.S. Як довго ми чекали на тебе, Яремчику", - зазначила актриса.

Як відреагували в мережі

Фоловери зоряної пари тут же почали коментувати новину про поповнення:

  • "Вікуля, вітаю! Щасливої долі синові під мирним небом. Обіймаю тебе! Насолоджуйся кожною секундою", - написала Лілія Ребрик
  • "Яке щастя! Вітаємо! Нехай малюк росте здоровим і щасливим!" - зазначив Юрій Горбунов
  • "Вікуля! Яке щастя! Справжнє щастя. Божого захисту вам", - написала актриса Анна Сагайдачна
  • "Вітаю! Нехай Всесвіт дарує Яремі всі можливі чудеса і щедрості"
  • "Хлопчик-диво! Нехай у його житті трапляються дива завжди, коли йому буде потрібно".

47-річна українська акторка вдруге стала мамою: фото та подробиціПара довгий час була у шлюбі, але повінчалася тільки 2022 року (фото: instagram.com/vikki.bilan)

Що відомо про Вікторію Білан-Ращук

У 2000-2005 роках була солісткою гурту "Екватор", потім стала виступати з рок-групою Vikell.

З 2004 року знімається в кіно, а також є актрисою дубляжу і режисеркою.

У шлюбі з Володимиром Ращуком - відомим українським актором ("Конотопська відьма", "Чорний ворон", "Прикордонники", "Каховський об'єкт"), який після початку повномасштабного вторгнення став військовим.

Про свою вагітність Вікторія повідомила влітку цього року - у свій 47-й день народження.

Також подружжя має дорослу доньку Катерину, яка навчається на акторському факультеті Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.

47-річна українська акторка вдруге стала мамою: фото та подробиціАктриса розповіла про вагітність у серпні (фото: instagram.com/vikki.bilan)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Акторка
Новини
Пошкоджені будинки, гаражі й авто: у ДСНС показали наслідки удару по Харкову (фото)
Пошкоджені будинки, гаражі й авто: у ДСНС показали наслідки удару по Харкову (фото)
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії