Денисенко заговорила о второй свадьбе и рождении дочери: "Надену белое платье"

Украинская актриса Наталка Денисенко, которая воспитывает 8-летнего сына Андрюшу от предыдущего брака с Андреем Фединчиком, откровенно поделилась размышлениями о второй свадьбе и ребенке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды для "ТУР Зірками" на Люкс ФМ.

Денисенко заговорила о рождении дочери

Наталка призналась, что уже несколько лет слышит предсказания о появлении в ее жизни дочери. Более того - женщине неоднократно снилось, что она снова стала мамой.

"Уже несколько лет многие люди мне говорят о девочке. Мне даже снилось раз 5, что у меня дочь. Накануне презентации своего ювелирного бренда UNA мне снова приснилось, что у меня еще один ребенок. Я меняю ей подгузник, она младенец. Беру ее на ручки и говорю: "Доченька моя". Потом смотрю в зеркало, а она такая уже взрослая, с такой прической красивой. Говорю: "Андрюша, вы такие красивые у меня". Потом целую его и дочь. Мне реально это приснилось", - рассказала актриса.

Денисенко подчеркнула, что не отрицает возможность стать мамой во второй раз, хотя сейчас пока не готова к этому шагу.

"Я не против детей, только за, если Бог подарит мне еще одного ребенка", - с улыбкой признается артистка и добавляет, что уверена - у нее точно будет дочь.

Наталка Денисенко с сыном (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Несмотря на то, что видит себя мамой двоих детей, актриса сейчас стремится восстановить внутренний баланс после развода.

Она откровенно признала, что рождение ребенка - большая эмоциональная нагрузка.

"Рождение ребенка - для меня стресс, ведь тогда нужно вкладывать душу и отдавать очень много маленькому ребенку", - пояснила она.

Однако знаменитость не скрывает - в будущем хочет снова выйти замуж. Об этом ей, по словам Наташи, даже "говорит матрица судьбы".

"У меня было 4 свадьбы с бывшим мужем, поэтому это будет уже пятой. Мне это нравится. Не буду врать: очень хочу свадьбу, разделить ее с друзьями. Наверное, это будет не очень что-то громкое, видимо, вечеринка какая-то классная. Чтобы это был праздник для двоих", - рассказала актриса.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

По словам Денисенко, она хочет романтической, искренней церемонии, без пафоса, но с белым платьем.

"Я надену белое платье. Мне это нравится. Но пока что об этом прям так не думаю. Когда будет возможность, когда Бог даст мне и придет время, то с удовольствием. Я очень романтичная, люблю влюбленность", - сказала актриса.

Наталка также пошутила, что ее жизненная "матрица судьбы" буквально прописывает влюбленность.

"Как говорила мне когда-то одна девочка: "Наташа, ну что с тебя взять, если по матрице судьбы по любви у тебя "Шестой аркан"? Это же влюбленные". Поэтому, думаю, свадьба обязательно будет еще раз в моей жизни", - подытожила она.

Напомним, на днях Telegram-канал "Злива" опубликовал фото Наталки Денисенко в объятиях манекенщика Юрия Савранского.

Бывший муж актрисы, Андрей Фединчик, намекал, что именно с ним ему могла изменить экс-супруга.

На снимках Денисенко и Савранский что-то живо обсуждали, а потом актриса села ему на колени и нежно обнимала.

В сети предположили, что эти кадры могли быть частью пиар-кампании перед запуском ее ювелирного бренда.

Впоследствии стало известно, что Юрий подал на развод со своей женой Марленой, о чем свидетельствуют данные из открытого судебного реестра.