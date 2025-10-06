ua en ru
Бех-Романчук розсекретила стать майбутньої дитини: щемливе відео

Понеділок 06 жовтня 2025 12:20
UA EN RU
Бех-Романчук розсекретила стать майбутньої дитини: щемливе відео Марина Бех-Романчук з чоловіком (фото: instagram.com/marynabekh)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук та її чоловік, плавець Михайло Романчук, влаштували зворушливе свято, на якому дізналися стать свого першого малюка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram спортсменів.

На кого чекає пара

На відео, яке подружжя опублікувало у соцмережах, подружжя у колі близьких родичів і друзів готується до кульмінаційного моменту.

Кожен із гостей мав зробити припущення, хто ж народиться - хлопчик чи дівчинка.

Марина поділилася, що схилялася до думки про сина, тоді як Михайло був певен, що в них буде донька.

Усе стало зрозуміло, коли біля водойми, де стояла пара, у повітря піднявся рожевий дим - знак того, що сім’я чекає на дівчинку.

"Словами не описати ці емоції. Ми чекаємо на тебе", - написала легкоатлетка, ділячись кадрами з події.

На святі майбутні батьки виглядали щасливими та розчуленими, а в коментарях під відео прихильники залишили сотні привітань і побажань здоров’я майбутній дитині.

До слова, Марина та Михайло одружилися у 2018 році. Про вагітність легкоатлетка повідомила лише у вересні, вже після оголошення її чотирирічної дискваліфікації - у спортсменки виявили підвищений рівень тестостерону.

Попри складні переживання, Бех-Романчук зізналася, що новина про майбутнє материнство стала для неї справжнім дивом.

"1+1=3. Стільки сліз, лікарів та зусиль, але ми вірили і мріяли. Коли здалось, що весь світ зруйновано, ми за кілька днів дізналися про тебе. Цей шлях був важким, але ми з нетерпінням чекаємо на наше янголятко", - емоційно поділилася Марина.

