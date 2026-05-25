Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Денисенко после путешествия с любимым рассказала о планах на брак

18:57 25.05.2026 Пн
3 мин
Романтический отпуск на Тенерифе не обошелся без разговоров о будущем пары
aimg Иванна Пашкевич
Денисенко после путешествия с любимым рассказала о планах на брак Наталка Денисенко и Юрий Савранский (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Украинская актриса Наталка Денисенко вернулась с отдыха на Тенерифе, где была вместе с возлюбленным - бизнесменом и манекенщиком Юрием Савранским. После путешествия артистка заговорила о возможной свадьбе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий артистки для проекта "Тур зірками".

По словам Денисенко, этот отпуск пришелся на особый этап в их с Юрием отношениях.

Пара пыталась отвлечься от рабочего ритма и побыть наедине. Хотя из-за ситуации в Украине логистика была непростой, сама поездка стала для них настоящей перезагрузкой.

Актриса призналась, что больше всего во время путешествия ее поразили природа острова, вулканические пейзажи и дельфины.

Атмосфера Тенерифе, по ее словам, порой казалась почти нереальной.

"Мы видели этих дельфинов, видели вулканы. Я Юрию говорила: "А это реально мы видим, или мы в каком-то сне?". И он говорит: "У меня тоже такое впечатление, что это все не по-настоящему, что это как какая-то виртуальная реальность", - сказала знаменитость.

Денисенко после путешествия с любимым рассказала о планах на брак

Несмотря на романтическую атмосферу, предложения руки и сердца во время отдыха не было.

Денисенко объяснила, что поездка была связана с ее днем рождения, а организационные моменты в значительной степени взяла на себя она.

Юрий, по словам актрисы, отвечал за финансовую часть, поэтому устроить полностью неожиданный сюрприз было сложно.

В то же время Наталья отметила, что сейчас не имеет чрезмерного ожидания относительно скорой свадьбы.

Она вспомнила, что в предыдущем браке уже несколько раз переживала роль невесты, поэтому сейчас относится к этому спокойнее.

"Я в своем прошлом браке четыре раза была невестой, потому что мне очень хотелось. А вот сейчас мне тоже хочется, но нет такого прямо сильного желания. Возможно, потому что я в это наигралась", - призналась она.

Вместе с тем Денисенко не исключает, что новая свадьба все же может произойти.

Актриса также вспомнила, что доверяет своим тарологам и астрологам, которые прогнозируют ей брак уже в ближайшее время.

По словам артистки, сейчас в ее отношениях с Савранским царят спокойствие, взаимное принятие и ощущение правильного темпа.

Поэтому, если свадьба и будет, она может оказаться совсем другим по формату, чем ее предыдущий опыт.

Игнат объяснил, почему ПВО не гарантирует 100% сбития целей
Игнат объяснил, почему ПВО не гарантирует 100% сбития целей
Две власти Киева. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко перед зимой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Две власти Киева. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко перед зимой