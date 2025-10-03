Дебютний гол Зубкова, пенальті від Сікана: українці запалюють у Туреччині

Трабзонспор здобув впевнену перемогу над Кайсеріспором у 8-му турі турецької Суперліги. Українські футболісти Олександр Зубков та Данило Сікан відіграли ключову роль у результаті матчу, забивши та створивши голи для команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Тріумф "Трабзонспора": Український слід у чотирьох голах

Команда із Трабзона, яка бореться за лідерство у чемпіонаті, продемонструвала високу результативність.

До стартового складу "Трабзонспора" на гру проти "Кайсеріспора" увійшли двоє українців - вінгер Олександр Зубков та захисник Арсеній Батагов.

Форвард Данило Сікан розпочав матч на лаві запасних, але вийшов на поле наприкінці поєдинку.

Два з чотирьох забитих м'ячів "Трабзонспор" провів за безпосередньої участі наших легіонерів.

Гол Зубкова: Перший у поточному сезоні

На 56-й хвилині Олександр Зубков записав на свій рахунок третій гол "Трабзонспора". Вінгер вдало відгукнувся на передачу, вийшов віч-на-віч із голкіпером "Кайсеріспора" і холоднокровно відправив м'яч у сітку.

Цей влучний удар став для Зубкова першим голом у поточному сезоні турецької Суперліги. До цього на його рахунку вже було три результативні асисти. Відразу після успішного взяття воріт українського футболіста замінили.

Savic’in enfes asisti, Zubkov’un şahane bitirişi. MÜKEMMEL

pic.twitter.com/JjgnBs1EvP — Colmanın Bandanası (@bandanayedek61) October 3, 2025

Сікан заробив пенальті для розгрому

Четвертий, фінальний, гол "Трабзонспор" забив у компенсований час, і знову не обійшлося без українця. Данило Сікан, який вийшов на заміну, отримав пас на хід, випередив голкіпера "Кайсеріспора" Білала Баязита, чим спровокував порушення правил у штрафному майданчику.

Арбітр призначив пенальті, яке впевнено реалізував партнер Сікана - форвард Пол Онуачу, зафіксувавши остаточний рахунок - 4:0.

Статистика матчу та турнірне становище

Завдяки цій розгромній перемозі "Трабзонспор" набрав 17 балів і тимчасово піднявся на друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

Варто зазначити, що захисник Арсеній Батагов провів на полі увесь матч і відзначився двома перехопленнями.

Данило Сікан, нагадаємо, лише нещодавно відзначився дебютним голом у сезоні 2025/26, допомігши "Трабзонспору" перемогти "Карагюмрюк" у попередньому турі.

Наступний поєдинок "Трабзонспор" проведе після міжнародної перерви - 18 жовтня проти "Різеспора".