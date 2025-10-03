ua en ru
Пт, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Дебютний гол Зубкова, пенальті від Сікана: українці запалюють у Туреччині

П'ятниця 03 жовтня 2025 22:45
UA EN RU
Дебютний гол Зубкова, пенальті від Сікана: українці запалюють у Туреччині Олександр Зубков (фото: instagram.com/trabzonspor)
Автор: Катерина Урсатій

Трабзонспор здобув впевнену перемогу над Кайсеріспором у 8-му турі турецької Суперліги. Українські футболісти Олександр Зубков та Данило Сікан відіграли ключову роль у результаті матчу, забивши та створивши голи для команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Тріумф "Трабзонспора": Український слід у чотирьох голах

Команда із Трабзона, яка бореться за лідерство у чемпіонаті, продемонструвала високу результативність.

До стартового складу "Трабзонспора" на гру проти "Кайсеріспора" увійшли двоє українців - вінгер Олександр Зубков та захисник Арсеній Батагов.

Форвард Данило Сікан розпочав матч на лаві запасних, але вийшов на поле наприкінці поєдинку.

Два з чотирьох забитих м'ячів "Трабзонспор" провів за безпосередньої участі наших легіонерів.

Гол Зубкова: Перший у поточному сезоні

На 56-й хвилині Олександр Зубков записав на свій рахунок третій гол "Трабзонспора". Вінгер вдало відгукнувся на передачу, вийшов віч-на-віч із голкіпером "Кайсеріспора" і холоднокровно відправив м'яч у сітку.

Цей влучний удар став для Зубкова першим голом у поточному сезоні турецької Суперліги. До цього на його рахунку вже було три результативні асисти. Відразу після успішного взяття воріт українського футболіста замінили.

Сікан заробив пенальті для розгрому

Четвертий, фінальний, гол "Трабзонспор" забив у компенсований час, і знову не обійшлося без українця. Данило Сікан, який вийшов на заміну, отримав пас на хід, випередив голкіпера "Кайсеріспора" Білала Баязита, чим спровокував порушення правил у штрафному майданчику.

Арбітр призначив пенальті, яке впевнено реалізував партнер Сікана - форвард Пол Онуачу, зафіксувавши остаточний рахунок - 4:0.

Статистика матчу та турнірне становище

Завдяки цій розгромній перемозі "Трабзонспор" набрав 17 балів і тимчасово піднявся на друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

Варто зазначити, що захисник Арсеній Батагов провів на полі увесь матч і відзначився двома перехопленнями.

Данило Сікан, нагадаємо, лише нещодавно відзначився дебютним голом у сезоні 2025/26, допомігши "Трабзонспору" перемогти "Карагюмрюк" у попередньому турі.

Наступний поєдинок "Трабзонспор" проведе після міжнародної перерви - 18 жовтня проти "Різеспора".

Раніше ми розповіли про турнірне положення "Шахтаря" та "Динамо" після старту в Лізі конференцій.

Також читайте, чому УЄФА не відсторонив Ізраїль від футбольних змагань.

Крім того, дізнайтеся, як команда Олександра Зінченка встановила жахливий антирекорд з новим тренером.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Туреччина Футбол
Новини
Шатдаун у США вплине на постачання зброї Україні? Що кажуть у МЗС
Шатдаун у США вплине на постачання зброї Україні? Що кажуть у МЗС
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим