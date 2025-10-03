Дебютный гол Зубкова, пенальти от Сикана: украинцы зажигают в Турции

Трабзонспор одержал уверенную победу над Кайсериспором в 8-м туре турецкой Суперлиги. Украинские футболисты Александр Зубков и Даниил Сикан сыграли ключевую роль в результате матча, забив и создав голы для команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Триумф "Трабзонспора": Украинский след в четырех голах

Команда из Трабзона, которая борется за лидерство в чемпионате, продемонстрировала высокую результативность.

В стартовый состав "Трабзонспора" на игру против "Кайсериспора" вошли двое украинцев - вингер Александр Зубков и защитник Арсений Батагов.

Форвард Даниил Сикан начал матч на скамейке запасных, но вышел на поле в конце поединка.

Два из четырех забитых мячей "Трабзонспор" провел при непосредственном участии наших легионеров.

Гол Зубкова: Первый в текущем сезоне

На 56-й минуте Александр Зубков записал на свой счет третий гол "Трабзонспора". Вингер удачно откликнулся на передачу, вышел один на один с голкипером "Кайсериспора" и хладнокровно отправил мяч в сетку.

Этот точный удар стал для Зубкова первым голом в текущем сезоне турецкой Суперлиги. До этого на его счету уже было три результативных ассиста. Сразу после успешного взятия ворот украинского футболиста заменили.

Сикан заработал пенальти для разгрома

Четвертый, финальный, гол "Трабзонспор" забил в компенсированное время, и снова не обошлось без украинца. Даниил Сикан, который вышел на замену, получил пас на ход, опередил голкипера "Кайсериспора" Билала Баязита, чем спровоцировал нарушение правил в штрафной площадке.

Арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал партнер Сикана - форвард Пол Онуачу, зафиксировав окончательный счет - 4:0.

Статистика матча и турнирное положение

Благодаря этой разгромной победе "Трабзонспор" набрал 17 баллов и временно поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Стоит отметить, что защитник Арсений Батагов провел на поле весь матч и отметился двумя перехватами.

Даниил Сикан, напомним, лишь недавно отметился дебютным голом в сезоне 2025/26, помог "Трабзонспору" победить "Карагюмрюк" в предыдущем туре.

Следующий поединок "Трабзонспор" проведет после международного перерыва - 18 октября против "Ризеспора".