Дебютант у збірній: Велетень отримав виклик на матчі ЧС-2026

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров довикликав вінгера житомирського "Полісся" Владислава Велетня до складу команди на жовтневі матчі відбору чемпіонату світу-2026.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Українську асоціацію футболу.
Владислав Велетень приєднається до національної команди перед стартом збору в Польщі, який розпочнеться 6 жовтня. Для 21-річного футболіста це стане дебютом у дорослій збірній.
Взагалі, у цьому сезоні вінгер "Полісся" відзначили 2 забитими м’ячами у 9 матчах чемпіонату.
До оновленого списку на жовтневі поєдинки відбору ЧС-2026 потрапили 26 гравців:
Збірна України проведе перший жовтневий поєдинок відбору чемпіонату світу-2026 проти Ісландії 10 жовтня о 21:45.
Наступна гра відбудеться 13 жовтня о 21:45, коли Україна зустрінеться з командою Азербайджану у Кракові, Польща.
13 листопада о 21:45 українська команда зіграє проти Франції у ще одному матчі кваліфікації.
Останній поєдинок у цьому циклі запланований на 16 листопада о 19:00 - Україна прийматиме Ісландію у Варшаві, Польща.
