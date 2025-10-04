Україна – Парагвай: ФІФА визнала героєм матчу футболіста, якого тренер "синьо-жовтих" прибрав з поля
Найкращим футболістом поєдинку чемпіонату світу U-20 між Україною та Парагваєм визнано Данила Кревсуна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УАФ.
Як зіграв герой зустрічі
Україна перемогла Парагвай (2:1) і вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2025 U-20 з першого місця.
Кревсун відзначився результативною передачею під час першого голу "синьо-жовтих". Крім того, він виконав 22 точні передачі з 30-ти, тричі вдало перевів м'яч на інший фланг, двічі влучив у площину воріт та створив небезпечний момент для партнерів.
Півзахисник молодіжної команди німецької "Боруссії" Д провів на полі трохи більше години (63 хвилини), після чого тренерський штаб зняв його з гри. Переможний м'яч українці забили вже без нього.
Данило Кревсун – найкращий футболіст поєдинку за версією ФІФА (фото: ФІФА)
Чому його замінили
Головний тренер України U-20 Дмитро Михайленко пояснив своє рішення так:
"Важко грати через два дні на третій. У нас є хлопці, що у будь-який час вийдуть та допоможуть. Наголошував у команді, що всі гравці матимуть хвилини, допомагатимуть здобувати перемогу. Дехто втомився, дехто у хорошому стані знаходився. Вирішили зробити заміни та побачили, що від цього гірше не стало", – підкреслив наставник.
Зазначимо, що в матчі проти Парагваю обидва гравці, які відзначилися голами вийшли на поле у другому таймі Зокрема Максиму Деркачу, який замінив захисника Кирила Дігтяра у перерві, вдалося відзначитися за 30 секунд після відновлення гри.
А переможний м'яч на рахунку Матвія Пономаренка, що увійшов у гру на 63-й хвилині – саме замість Кревсуна.
Коли наступний матч і хто суперник
Перемога над Парагваєм принесла Україні перше місце в групі.
Суперник "синьо-жовтих" в 1/8 фіналу визначиться після решти ігор групової стадії: ним стане одна з команд, що посяде третє місце – в групах A, C або D.
Наступний матч у рамках плей-офф наша збірна проведе у ніч на середу, 8 жовтня, о 2:00 за київським часом.
Раніше ми повідомили, кого викликали в молодіжну збірну U-21 на матчі відбору Євро-2027.
Також ми писали, що Сергій Ребров оголосив склад збірної України на матчі відбору ЧС-2026.