Дебютант в сборной: Великан получил вызов на матчи ЧМ-2026

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров довызвал вингера житомирского "Полесья" Владислава Великана в состав команды на октябрьские матчи отбора чемпионата мира-2026.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.
Владислав Великан присоединится к национальной команде перед стартом сбора в Польше, который начнется 6 октября. Для 21-летнего футболиста это станет дебютом во взрослой сборной.
Вообще, в этом сезоне вингер "Полесья" отметили 2 забитыми мячами в 9 матчах чемпионата.
В обновленный список на октябрьские поединки отбора ЧМ-2026 попали 26 игроков:
Сборная Украины проведет первый октябрьский поединок отбора чемпионата мира-2026 против Исландии 10 октября в 21:45.
Следующая игра состоится 13 октября в 21:45, когда Украина встретится с командой Азербайджана в Кракове, Польша.
13 ноября в 21:45 украинская команда сыграет против Франции в еще одном матче квалификации.
Последний поединок в этом цикле запланирован на 16 ноября в 19:00 - Украина будет принимать Исландию в Варшаве, Польша.
