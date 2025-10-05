Дебютант в сборной: Великан получил вызов на матчи ЧМ-2026

Дебютант в составе "сине-желтых"

Владислав Великан присоединится к национальной команде перед стартом сбора в Польше, который начнется 6 октября. Для 21-летнего футболиста это станет дебютом во взрослой сборной.

Вообще, в этом сезоне вингер "Полесья" отметили 2 забитыми мячами в 9 матчах чемпионата.

Обновленный состав сборной Украины

В обновленный список на октябрьские поединки отбора ЧМ-2026 попали 26 игроков:

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика"), Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Георгий Бущан ("Полесье")

Анатолий Трубин ("Бенфика"), Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Георгий Бущан ("Полесье") Защитники: Илья Забарный (ПСЖ), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля ("Шахтер"), Александр Сваток ("Остин"), Богдан Михайличенко ("Полесье"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Александр Тымчик ("Динамо")

Илья Забарный (ПСЖ), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля ("Шахтер"), Александр Сваток ("Остин"), Богдан Михайличенко ("Полесье"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Александр Тымчик ("Динамо") Полузащитники: Иван Калюжный ("Металлист 1925"), Егор Ярмолюк ("Брентфорд"), Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Назар Волошин ("Динамо"), Руслан Малиновский ("Дженоа"), Артем Бондаренко ("Шахтер"), Георгий Судаков ("Бенфика"), Виктор Цыганков ("Жирона"), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Владислав Великан ("Полесье"), Александр Зубков ("Трабзонспор")

Иван Калюжный ("Металлист 1925"), Егор Ярмолюк ("Брентфорд"), Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Назар Волошин ("Динамо"), Руслан Малиновский ("Дженоа"), Артем Бондаренко ("Шахтер"), Георгий Судаков ("Бенфика"), Виктор Цыганков ("Жирона"), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Владислав Великан ("Полесье"), Александр Зубков ("Трабзонспор") Нападающие: Владислав Ванат ("Жирона"), Артем Довбик ("Рома")

Расписание октябрьских матчей сборной Украины

Сборная Украины проведет первый октябрьский поединок отбора чемпионата мира-2026 против Исландии 10 октября в 21:45.

Следующая игра состоится 13 октября в 21:45, когда Украина встретится с командой Азербайджана в Кракове, Польша.

13 ноября в 21:45 украинская команда сыграет против Франции в еще одном матче квалификации.

Последний поединок в этом цикле запланирован на 16 ноября в 19:00 - Украина будет принимать Исландию в Варшаве, Польша.