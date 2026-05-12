Де зараз Кирило Ганін, якого мобілізували: Свищ із "ЖАБАГАДЮКИ" розповів про колегу

За словами коміка, зараз вони з Кирилом не підтримують тісний зв’язок. Водночас між ними завжди були нормальні та теплі стосунки.

"Насправді ні, я з Кирилом зараз зв’язок не підтримую. Ми й до того, як він пішов до війська, не спілкувалися щодня чи як близькі товариші. Але коли бачилися на зйомках, завжди дуже тепло одне до одного ставилися", - розповів Олег.

Він також додав, що, наскільки йому відомо, Ганін продовжує службу.

Водночас іноді артист усе ж може долучатися до творчих подій, якщо має таку можливість.

Кирило Ганін (фото: instagram.com/kiril.ganin_club)

"Наскільки я знаю, у нього все в порядку, він служить. Іноді навіть долучається до якихось виступів із ВКВ. Здається, кудись їздив чи з тріо, чи на якесь шоу. Ігор Ласточкін, Діма Сідоров теж періодично залітають у такі проєкти, коли мають час і коли командир може відпустити", - пояснив він.

За словами колеги, військова служба суттєво обмежує публічну активність артистів, тому їхня відсутність у медійному просторі є цілком зрозумілою.

"Тобто вони не зникають повністю з публічного простору. Але ми всі розуміємо: військо є військо, тому, на жаль, часто це зробити не вдається", - додав гуморист.

Що відомо про мобілізацію Кирила Ганіна

Ще на початку року у ЗМІ почали ширитися чутки про мобілізацію Кирила Ганіна.

Сам актор тоді не підтверджував і не спростовував цю інформацію, однак згодом опублікував серію іронічних відео, створених за допомогою штучного інтелекту, де висміяв себе в образі "ухилянта".

Пізніше Ганін офіційно заявив, що дійсно став військовослужбовцем.

На тлі чуток про нібито "бронювання" і звинувачень у брехні артист у військовій формі звернувся до критиків та відповів їм у властивій собі іронічній манері.

Подробиці служби Кирило поки не розкриває, однак раніше обіцяв згодом розповісти більше під час власних онлайн-трансляцій.