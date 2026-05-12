Где сейчас Кирилл Ганин, которого мобилизовали: Свищ из "ЖАБАГАДЮКИ" рассказал о коллеге

По словам комика, сейчас они с Кириллом не поддерживают тесную связь. В то же время между ними всегда были нормальные и теплые отношения.

"На самом деле нет, я с Кириллом сейчас связь не поддерживаю. Мы и до того, как он ушел в армию, не общались ежедневно или как близкие товарищи. Но когда виделись на съемках, всегда очень тепло друг к другу относились", - рассказал Олег.

Он также добавил, что, насколько ему известно, Ганин продолжает службу.

В то же время иногда артист все же может приобщаться к творческим событиям, если имеет такую возможность.

Кирилл Ганин (фото: instagram.com/kiril.ganin_club)

"Насколько я знаю, у него все в порядке, он служит. Иногда даже приобщается к каким-то выступлениям с ВКС. Кажется, куда-то ездил или с трио, или на какое-то шоу. Игорь Ласточкин, Дима Сидоров тоже периодически залетают в такие проекты, когда есть время и когда командир может отпустить", - пояснил он.

По словам коллеги, военная служба существенно ограничивает публичную активность артистов, поэтому их отсутствие в медийном пространстве вполне понятно.

"То есть они не исчезают полностью из публичного пространства. Но мы все понимаем: войско есть войско, поэтому, к сожалению, часто это сделать не удается", - добавил юморист.

Что известно о мобилизации Кирилла Ганина

Еще в начале года в СМИ начали распространяться слухи о мобилизации Кирилла Ганина.

Сам актер тогда не подтверждал и не опровергал эту информацию, однако впоследствии опубликовал серию ироничных видео, созданных с помощью искусственного интеллекта, где высмеял себя в образе "уклониста".

Позже Ганин официально заявил, что действительно стал военнослужащим.

На фоне слухов о якобы "бронировании" и обвинений во лжи артист в военной форме обратился к критикам и ответил им в свойственной себе ироничной манере.

Подробности службы Кирилл пока не раскрывает, однако ранее обещал впоследствии рассказать больше во время собственных онлайн-трансляций.