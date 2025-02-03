Lincoln, кредити та орендована квартира: комік з "Кварталу" прямо сказав, скільки заробляє і витрачає

Гуморист Кирило Ганін, який став відомим завдяки шоу "Ліга сміху", а потім брав участь в інших проектах студії "Квартал 95", розповів, скільки він заробляє на місяць. За словами коміка, зараз йому не вдається відкладати гроші, адже він ще й "гасить" кредити.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Ганін розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну, яке вже вийшло на його YouTube-каналі.

Гуморист зазначив, що для комфортного життя йому потрібна фіксована сума, якої йому вистачає на всі потреби. Йдеться про 4 тисячі доларів на місяць. За ці гроші Ганін винаймає житло, закриває всі необхідні платежі та орендує машину. В нього є Lincoln, але цю автівку комік береже.

"Це оренди квартири, офісу, техніки, комуналка - всі оці справи. Це займає десь 2 тисячі доларів. Плюс через те, що в мене є Lincoln і я вважаю, що це раритетна машина, я не юзаю її кожного дня. В мене наразі є Smart, на якому мені дуже зручно, але за нього також треба платити", - розповів Ганін.

Гуморист також зазначив, що нині він не може відкладати гроші. Все через кредити. Ганін зізнався, що він має сплатити 80 тисяч гривень, які позичав у банку. Але це ще не все.

Кирило Ганін (скріншот)

Його обраниця також має кредити. Був час, коли Ганін нічого не заробляв, а тому жив на ці кошти. І нині загальна сума боргів, які "гасять" він та його кохана, складають приблизно 200 тисяч гривень.

Раніше у Ганіна були проблеми з грошима, особливо коли він "вліз" у борги через кредити в так званих мікрофінансових установах.

"Набрався я їх по дуже сильно великій тупості й, мабуть, саме через це я не дуже собою пишаюся. Бо я послухав інших людей, яким довірився. І через це почав дякувати людям, які зробили мені погано, тому що я набрався досвіду", - розповів комік.

Тоді він насилу закрив борги. Йому допомогла мама, яка дала частину коштів, іншу ж Ганін заробив сам. Втім, той період залишив погані спогади, адже колектори погрожували й навіть лякали його маму тим, що заберуть будинок.

