ua en ru
Пн, 29 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Наважився": комік Ганін після жартів про "ухилянтів" оголосив про мобілізацію

Понеділок 29 грудня 2025 00:22
UA EN RU
"Наважився": комік Ганін після жартів про "ухилянтів" оголосив про мобілізацію Кирило Ганін (скриншот)
Автор: Поліна Іваненко

Комік Кирило Ганін вперше розповів, що мобілізувався. Спочатку він жартував та не реагував на чутки, але нині зробив заяву та показався в формі.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на відео з Instagram гумориста.

Як Ганін оголосив про мобілізацію

На новому відео комік почав свою промову після демонстрації скриншотів, на яких його критикували юзери. Коли з'явилися перші чутки про мобілізацію Ганіна, багато хто написав, що це фейк.

"Так, я бачив ці коментарі. У кожного свої здібності: одні працюють, інші хейтять. І, що цікаво, другі завжди вважають себе більш зайнятими", - сказав Кирило.

Гуморист сидів в кадрі у формі, а також сказав, що дійсно долучився до армії.

"Я прийняв рішення вступити до лав Збройних Сил України. Не для хайпу, не для ролику, не тому що це треба комусь. Це моє особисте рішення. Моє "треба". Я вас всіх почув, а тепер йду робити те, на що наважився", - заявив Ганін.

На яку саме посаду йде Кирило та що він робитиме - поки що невідомо. Втім, комік обіцяє розкрити всі деталі у новорічному стрімі. Як він буде поєднувати блогінг зі службою - також залишається загадкою.

Раніше Ганін казав, що двічі намагався долучитися до лав ЗСУ. Але обидва рази йому нібито казали, що він "корисніший" в тилу. А ще комік відомий тим, що жартував про "ухилянтів".

"Я тону у твоїх бездонних очах, як ухилянт у Тисі", - йшлося у скандальному номері "Ліги сміху", який вийшов у 2024 році.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Трамп анонсував дзвінок Путіну після зустрічі з Зеленським та зробив заяву про мирну угоду
Трамп анонсував дзвінок Путіну після зустрічі з Зеленським та зробив заяву про мирну угоду
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну