Коміка Кирила Ганіна, який жартував про "ухилянтів в Тисі", мобілізували, - ЗМІ

Український комік і актор Кирило Ганін приєднався до лав Збройних сил України після кількох безуспішних спроб мобілізації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Коментарі Україна.

Кирило Ганін мобілізувався до ЗСУ

Як повідомляють ЗМІ, напередодні артиста доправили до Святошинського територіального центру комплектування, де він пройшов усі обов’язкові процедури, зокрема військово-лікарську комісію.

За результатами відбору Ганіна зарахували до однієї з бойових бригад ЗСУ.

Раніше він відкрито говорив, що двічі намагався вступити до війська ще на початку повномасштабного вторгнення, проте щоразу отримував відмову.

Уперше це сталося вже на п’ятий день великої війни - тоді у ТЦК засумнівалися, що він здатен виконувати бойові завдання, і порадили залишитися вдома.

Кирил Ганін (фото: instagram.com/kiril.ganin_club)

"Я вважаю, що це мій обов'язок. Тому що це обов'язок всіх адекватних людей - захищати свою країну. Вперше це було десь на п'ятий день вторгнення, коли ми розібралися з панікою, зрозуміли, що у всіх здебільшого все нормально", - розповідав Ганін.

"У місцевому ЦНАПі був військкомат, я пішов туди й спитав, що робити. На мене подивився мер і сказав: "А ти точно зможеш?" А це був період, коли я худнув, ходив у спортзал... Каже: "Йди додому, одягайся тепліше. Прийдеш, ми тебе на блокпост поставимо". Я прийшов, а мені кажуть, що вже не треба", - ділився він.

Вдруге спроба була після того, як Ганін почав активно вести стрими на підтримку українських військових.

Тоді йому пояснили, що в інформаційному просторі він може бути кориснішим для армії.

Кирил Ганін (фото: instagram.com/kiril.ganin_club)

"Я прийшов туди, кажу: "Все, я готовий". Людина сидить і каже: "Воно тобі треба? Сиди й роби ефіри гарно. Нам подобається", - пригадував він.

Сам актор не приховував, що не має жодної броні та завжди був морально готовий піти служити, якщо отримає виклик. Тепер він офіційно став військовослужбовцем.

Що відомо про Кирила Ганіна

Кирило Ганін - український актор, комік, сценарист і блогер, який став відомим завдяки ролям у популярних телесеріалах та активній діяльності в соцмережах.

Глядачі знають його за роботами в таких проєктах, як "#ЯЖЕБАТЬ", "Громада", "СуперКопи", "Великі Вуйки 2", "Танька і Володька", "Одного разу під Полтавою", "Волонтери 2".

Окрім акторської кар’єри, Ганін брав участь у гумористичному шоу "Ліга сміху", де очолював команду "НОС". Його виступи вирізнялися гострим гумором та соціальними темами.

Кирил Ганін (фото: instagram.com/kiril.ganin_club)

У 2024 році Кирило опинився в центрі скандалу після виступу команди "Ліги сміху", під час якого прозвучав жарт на тему загиблих у річці Тисі.

У відео герой, якого грав Ганін, нібито навчає іншого робити компліменти дівчатам.

"Я тону в твоїх бездонних очах, як ухилянт у Тисі", - говорить зі сцени один з коміків.

Цей епізод викликав гостру реакцію в соцмережах. Українці звинуватили акторів у зневазі до пам’яті загиблих і недоречності жарту на тлі війни. Відео масово критикували, а сама ситуація набула широкого розголосу.