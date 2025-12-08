ua en ru
Квіткова зробила несподівану заяву про шлюб з Бражком

Понеділок 08 грудня 2025 20:14
UA EN RU
Квіткова зробила несподівану заяву про шлюб з Бражком Даша Квіткова і Володимир Бражко (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська блогерка Даша Квіткова відреагувала на чутки про таємний шлюб із футболістом Володимиром Бражком.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю інфлюенсерки для програми "ТУР Зірками".

В останні місяці в мережі активно обговорювали можливе весілля пари, адже закохані носять прикраси на безіменних пальцях, а сама Даша неодноразово натякала на зміну прізвища.

Квіткова ж запевнила, що офіційно вони з Володимиром поки не одружені.

"Ми ще не узаконювали наші стосунки, бо й весілля у нас не було. А мені хочеться! Я дівчинка, мені хочеться весільної сукні, тому ще нічого у нас не було", - сказала блогерка.

Квіткова зробила несподівану заяву про шлюб з БражкомДаша Квіткова і Володимир Бражко (фото: instagram.com/kvittkova)

Вона також зізналася, що весілля для неї - важлива подія, однак наразі пара лише планує святкування.

Дата та формат ще не визначені через щільний робочий графік.

"Не знаю, яке весілля хочу. У нас стільки багато роботи, що ми навіть ще не обговорили, яке весілля. Ми знаємо лише, коли ми хочемо. Це буде ближче до тепла. А місяць, день - ще нічого не знаємо. Тільки-но ми почнемо щось готувати, я розкажу", - додала вона.

Нагадаємо, Даша Квіткова та Володимир Бражко перебувають у стосунках із весни 2025 року.

У вересні спортсмен освідчився коханій, і вона прийняла його пропозицію.

Для Володимира Бражка це буде перший шлюб, тоді як для Даші Квіткової - вже другий.

Раніше блогерка була заміжня за телеведучим Нікітою Добриніним, від якого виховує сина Лева.

Даша Квіткова Зірки шоу-бізнесу Стосунки
