"Дуже боляче". Решетнік чесно висловився про свій шлюб на тлі розлучення Тополь
На тлі гучного розлучення Тараса та Олени Тополь ведучий "Холостяка" Григорій Решетнік отримав хвилю запитань про власну родину. Він зізнався, що думає про розрив зіркової пари та чи переживав кризу у власному шлюбі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ведучого програмі "Ранок у великому місті".
Решетнік про розлучення Тополь і власний шлюб
Новина про розрив подружжя артистів дуже зачепила ведучого.
"Дуже мені боляче за Тараса, Олену і за тенденцію, коли розлучаються", - поділився він.
Водночас у власному житті він можливості розлучення не бачить, хоча зарікатися не став.
"Решетніки не розлучаться. Я дуже свідомий, дорослий. Я не зарікаюсь, в житті різне буває. В мене молода дружина, але я не планую поки з нею розлучатися", - сказав Григорій.
Ведучий також вперше відверто згадав про кризу у власному шлюбі та зізнався, що найважчий період пара пережила в перші роки стосунків.
"Ми, мабуть, про завершення не говорили. Це було 10 років тому. Ми жили на зйомній квартирі. В нас не було фінансів. І чоловіки в такі моменти просто хочуть втекти, тому що їм складно. А жінки, вони сильні, тримаються. Тому тут ініціатива в жіночих руках. Кожен хоче від проблем втекти подалі", - пояснив він.
Що відомо про стосунки Григорія та Христини Решетнік
Нагадаємо, пара вважається однією з найміцніших родин українського шоу-бізнесу. Вони познайомилися у 2008 році. Стосунки швидко переросли у міцний союз, і вже восени 2010 року вони одружилися.
Сьогодні подружжя виховує трьох синів - Івана, Дмитра та Олександра. За словами Решетніка, він ще мріє про донечку.
Родина Решетніка (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
