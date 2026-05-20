Данилко відреагував на скандал з "Євробаченням": "Навіщо запрошувати ікону і не показувати?"

Навколо "Євробачення-2026" розгорівся скандал через вирізаний фрагмент виступу Вєрки Сердючки у фіналі конкурсу. Андрій Данилко прокоментував ситуацію та заінтригував фанів новиною.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Сердючки.

Причина скандалу з виступом Сердючки

Під час інтервал-акту Вєрка виконала фрагменти кількох відомих композицій, зокрема "Puppet On The String" та "Volare" Доменіко Модуньйо. Останню вона співала а-капела, а тисячна аудиторія підспівувала.

Це був один із найяскравіших моментів вечора. Втім, згодом у записі на офіційному YouTube-каналі конкурсу цю частину виступу було вирізано. У мережі це викликало обурення серед фанів, які вимагали повернути повну версію.

"А де фрагмент, коли Вєрка співала "Volare" разом із глядачами? Це був найяскравіший момент шоу"

"Вони вирізали "Volare" з Вєркою наприкінці, коли вся зала співала. Це несправедливо"

"Як вони посміли вирізати епізод, де Сердючка співала "Volare?" Це був найкращий момент усього шоу. Нікому іншому не вдалося змусити всю залу співати".

"Ой, чому ви вирізали фінальну частину з Сердючкою і "Volare?" Це було неймовірно! Поверніть!"

"Де Вєрка Сердючка і публіка, які співають "Volare?" Будь ласка, завантажте повну версію, це була найкраща частина!"

Серед можливих причин такого рішення називають відсутність авторських прав на дану композицію. Водночас цей момент залишився у записі прямого етеру.



Що сказав Андрій Данилко

Артист відповів на обурення єврофанів, подякувавши за увагу та підтримку.

"Звичайно, мені б хотілось, щоб всі могли подивитись повноцінний виступ, а не обрізаний фрагмент. Але я радий, що принаймні тисячі глядачів у залі побачили номер наживо та співали разом з нами", - сказав він.

Данилко вважає, що організатори конкурсу не хотіли образити, але все ж не розуміє, чому всі нюанси не були продумані заздалегідь.

"Я не розумію, навіщо запрошувати, як кажуть, "ікону Євробачення" і її не показувати... Вплинути на ситуацію я ніяк не можу, але для мене це урок. Якщо й погоджуватися на участь у таких заходах, варто домовлятись про всі деталі "на березі", - зазначив він.

Серед таких деталей Андрій виділив авторські права, виконання та розкадровку номера.

"Щоб розуміти, як це все буде виглядати. Але якщо перефразувати відомий мем "Батя, я стараюсь", можу сказати так: "Люди, ми старались", - підкреслив він.

Водночас Данилко потішив фанів цікавою новиною. Він ухвалив рішення зв'язатися з правовласниками пісні "Volare", щоб записати кавер.

"Для мене найцінніше - коли на наших концертах люди сміються, плачуть і відчувають теплу ностальгію. А потім повертаються додому з простим відчуттям: "Ми були на концерті Сердючки, і ми були щасливі" - поділився він.

Данилко на "Євробаченні-2026" (фото: instagram.com/v_serduchka)

Хто переміг у "Євробаченні" та яке місце зайнла Україна

Нагадаєм, 16 травня відбувався фінал пісенного конкурсу. Заповітний кришталевий кубок отримала співачка Daria, яка представляла Болгарію з композицією "Bangaranga".

Україна, від імені якої виступала LELÉKA з піснею "Ridnym", посіла 9 місце. Журі оцінили виступ на 54 бали, а глядачі - на 167.

