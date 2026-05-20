Данилко відреагував на скандал з "Євробаченням": "Навіщо запрошувати ікону і не показувати?"
Навколо "Євробачення-2026" розгорівся скандал через вирізаний фрагмент виступу Вєрки Сердючки у фіналі конкурсу. Андрій Данилко прокоментував ситуацію та заінтригував фанів новиною.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Сердючки.
Причина скандалу з виступом Сердючки
Під час інтервал-акту Вєрка виконала фрагменти кількох відомих композицій, зокрема "Puppet On The String" та "Volare" Доменіко Модуньйо. Останню вона співала а-капела, а тисячна аудиторія підспівувала.
Це був один із найяскравіших моментів вечора. Втім, згодом у записі на офіційному YouTube-каналі конкурсу цю частину виступу було вирізано. У мережі це викликало обурення серед фанів, які вимагали повернути повну версію.
- "А де фрагмент, коли Вєрка співала "Volare" разом із глядачами? Це був найяскравіший момент шоу"
- "Вони вирізали "Volare" з Вєркою наприкінці, коли вся зала співала. Це несправедливо"
- "Як вони посміли вирізати епізод, де Сердючка співала "Volare?" Це був найкращий момент усього шоу. Нікому іншому не вдалося змусити всю залу співати".
- "Ой, чому ви вирізали фінальну частину з Сердючкою і "Volare?" Це було неймовірно! Поверніть!"
- "Де Вєрка Сердючка і публіка, які співають "Volare?" Будь ласка, завантажте повну версію, це була найкраща частина!"
Серед можливих причин такого рішення називають відсутність авторських прав на дану композицію. Водночас цей момент залишився у записі прямого етеру.
Що сказав Андрій Данилко
Артист відповів на обурення єврофанів, подякувавши за увагу та підтримку.
"Звичайно, мені б хотілось, щоб всі могли подивитись повноцінний виступ, а не обрізаний фрагмент. Але я радий, що принаймні тисячі глядачів у залі побачили номер наживо та співали разом з нами", - сказав він.
Данилко вважає, що організатори конкурсу не хотіли образити, але все ж не розуміє, чому всі нюанси не були продумані заздалегідь.
"Я не розумію, навіщо запрошувати, як кажуть, "ікону Євробачення" і її не показувати... Вплинути на ситуацію я ніяк не можу, але для мене це урок. Якщо й погоджуватися на участь у таких заходах, варто домовлятись про всі деталі "на березі", - зазначив він.
Серед таких деталей Андрій виділив авторські права, виконання та розкадровку номера.
"Щоб розуміти, як це все буде виглядати. Але якщо перефразувати відомий мем "Батя, я стараюсь", можу сказати так: "Люди, ми старались", - підкреслив він.
Водночас Данилко потішив фанів цікавою новиною. Він ухвалив рішення зв'язатися з правовласниками пісні "Volare", щоб записати кавер.
"Для мене найцінніше - коли на наших концертах люди сміються, плачуть і відчувають теплу ностальгію. А потім повертаються додому з простим відчуттям: "Ми були на концерті Сердючки, і ми були щасливі" - поділився він.
Хто переміг у "Євробаченні" та яке місце зайнла Україна
Нагадаєм, 16 травня відбувався фінал пісенного конкурсу. Заповітний кришталевий кубок отримала співачка Daria, яка представляла Болгарію з композицією "Bangaranga".
Україна, від імені якої виступала LELÉKA з піснею "Ridnym", посіла 9 місце. Журі оцінили виступ на 54 бали, а глядачі - на 167.
