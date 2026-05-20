Данилко отреагировал на скандал с "Евровидением": "Зачем приглашать икону и не показывать?"

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Сердючки.

Причина скандала с выступлением Сердючки в финале "Евровидения-2026"

Во время интервал-акта Верка исполнила фрагменты нескольких известных композиций, в частности "Puppet On The String" и "Volare" Доменико Модуньо. Последнюю она исполнила а-капелла, а тысячная аудитория подпевала.

Это был один из самых ярких моментов вечера. Впрочем, позже в записи на официальном YouTube-канале конкурса эта часть выступления была вырезана. В сети это вызвало возмущение среди фанов, которые требовали вернуть полную версию.

"А где фрагмент, когда Верка пела "Volare" вместе со зрителями? Это был самый яркий момент шоу"

"Они вырезали "Volare" с Веркой в конце, когда весь зал пел. Это несправедливо"

"Как они посмели вырезать эпизод, где Сердючка пела "Volare?" Это был лучший момент всего шоу. Никому другому не удалось заставить весь зал петь".

"Ой, почему вы вырезали финальную часть с Сердючкой и "Volare?" Это было невероятно! Верните!"

"Где Верка Сердючка и публика, которые поют "Volare?" Пожалуйста, загрузите полную версию, это была лучшая часть!"

Среди возможных причин такого решения называют отсутствие авторских прав на данную композицию. В то же время этот момент остался в записи прямого эфира.



Что сказал Андрей Данилко

Артист ответил на возмущение еврофанов, поблагодарив за внимание и поддержку.

"Конечно, мне бы хотелось, чтобы все могли посмотреть полноценное выступление, а не обрезанный фрагмент. Но я рад, что по крайней мере тысячи зрителей в зале увидели номер вживую и пели вместе с нами", - сказал он.

Данилко считает, что организаторы конкурса не хотели обидеть, но все же не понимает, почему все нюансы не были продуманы заранее.

"Я не понимаю, зачем приглашать, как говорят, "икону Евровидения" и ее не показывать... Повлиять на ситуацию я никак не могу, но для меня это урок. Если и соглашаться на участие в таких мероприятиях, стоит договариваться обо всех деталях "на берегу", - отметил он.

Среди таких деталей Андрей выделил авторские права, исполнение и раскадровку номера.

"Чтобы понимать, как это все будет выглядеть. Но если перефразировать известный мем "Батя, я стараюсь", могу сказать так: "Люди, мы старались", - подчеркнул он.

В то же время Данилко порадовал фанов интересной новостью. Он принял решение связаться с правообладателями песни "Volare", чтобы записать кавер.

"Для меня самое ценное - когда на наших концертах люди смеются, плачут и испытывают теплую ностальгию. А потом возвращаются домой с простым ощущением: "Мы были на концерте Сердючки, и мы были счастливы" - поделился он.

Данилко на "Евровидении-2026" (фото: instagram.com/v_serduchka)

Кто победил в "Евровидении" и какое место заняла Украина

Напомним, 16 мая проходил финал песенного конкурса. Заветный хрустальный кубок получила певица Daria, которая представляла Болгарию с композицией "Bangaranga".

Украина, от имени которой выступала LELÉKA с песней "Ridnym", заняла 9 место. Жюри оценили выступление на 54 балла, а зрители - на 167.

Больше о том, каким было "Евровидение-2016" и какие скандалы его сопровождали, смотрите в сюжете РБК-Украина LIFE.