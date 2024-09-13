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Лунін офіційно визначився з місцем продовження кар'єри

Мадрид, П'ятниця 13 вересня 2024 15:34
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Лунін офіційно визначився з місцем продовження кар'єри Фото: Андрій Лунін досягнув згоди з Флорентіно Пересом (realmadrid.com)
Автор: Антон Федорців

Воротар збірної України Андрій Лунін залишиться в мадридському "Реалі" на новий період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Українець погодився на пропозицію "вершкових" підписати новий контракт. Попередній договір із мадридцями був чинний до літа 2025 року.

Лунін залишив підпис під 6-річним контрактом із "Реалом". Голкіпер зможе затриматися на "Сантьяго Бернабеу" до 2030-го. Нещодавно він розпочав п'ятий поспіль сезон за Королівський клуб.

Із часу переходу в "Реал" Лунін провів 48 матчів за мадридців, у яких пропустив 51 м'яч. Сухими ворота українець залишив у 16-ти поєдинках у светрі "вершкових".

Андрій Лунін у складі "Реала"

Уродженець Краснограда до лав мадридців перейшов у літнє трансферне вікно-2018. "Вершкові" віддали луганській "Зорі" за нього орієнтовно 8,5 млн євро.

На правах оренди з "Реала" захищав кольори іспанських "Леганеса", "Вальядоліда" та "Ов'єдо". На "Сантьяго Бернабеу" став дублером Куртуа. Після травми бельгійця на старті нинішнього сезону "вершкові" екстрено підписали Кепу, тож статус українця не змінився. Утім, у листопаді торік виграв конкуренцію за місце в старті.

За роки в "Реалі" солідно поповнив колекцію трофеїв. Завоював у складі гранда чемпіонські титули Ла Ліги (2021/22, 2023/24), Кубок і два Суперкубка Іспанії, два трофеї Ліги чемпіонів (2021/22, 2023/24), два Суперкубка УЄФА та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2022.

До слова, раніше оцінили шанси збірної України виграти групу Ліги націй 2024/25.

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