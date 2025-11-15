ua en ru
Лунін отримав неочікувану пропозицію від клубу з топ-ліги: реакція "Реала" вже відома

Субота 15 листопада 2025 16:12
Лунін отримав неочікувану пропозицію від клубу з топ-ліги: реакція "Реала" вже відома Фото: Андрій Лунін (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін отримав несподівану пропозицію перед зимовим трансферним вікном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defensa Central.

Пропозиція "Парми"

За даними іспанського ЗМІ, італійська "Парма" серйозно зацікавилася орендою 26-річного голкіпера після тяжкої травми свого основного воротаря – Дзіона Судзукі.

Клуб із Серії А активно шукає заміну японцю, і Лунін став одним із головних кандидатів для посилення складу у січні.

"Реал" здивований, але непорушний

Пропозиція "Парми", яка передбачає оренду українця до кінця сезону, стала несподіванкою для мадридського клубу.

Однак у "Реалі" відразу дали зрозуміти: зимового відходу Луніна не буде. Президент клубу Флорентіно Перес формує склад на весь сезон і практично ніколи не вдається до коригувань – ні щодо трансферів, ні щодо оренд гравців.

Надійний "план Б"

У клубі переконані, що не можуть залишитися без альтернативи Тібо Куртуа посеред сезону.

Лунін залишається повноцінним "планом Б", і попри нестачу ігрової практики, Хабі Алонсо може розраховувати на нього в будь-який момент.

Втрата ж резервного воротаря створить ризики для команди на дистанції, особливо з огляду на напружений графік.

За даними медіа, "Реал" уже повідомив "Пармy", що Лунін залишається в Мадриді. Клуб також готовий відхилити будь-які інші запити щодо українця цієї зими.

Лунін у "Реалі": що відомо

Український голкіпер перейшов у "Реал" влітку 2018 року з луганської "Зорі". Він перебуває в "Королівському клубі" в статусі резервного голкіпера та час від часу підміняє схильного до травм бельгійця Куртуа.

Від моменту приходу у "Реал" українець провів за іспанський гранд 62 матчі (70 пропущених голів і 22 сухі поєдинки). З "вершковими" він здобув 11 трофеїв, зокрема є дворазовим переможцем Ліги чемпіонів.

Діючий контракт Луніна з мадридським клубом розрахований до кінця червня 2030 року.

Раніше ми повідомляли, чому Лунін відмовляється від викликів у збірну України.

Також читайте, як Олексій Лень феєрично дебютував за "Реал" у чемпіонаті Іспанії.

